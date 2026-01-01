Wetter Oman und wichtige Reiseinformationen
Klima und beste Reisezeit für Ihre Reise in den Oman
Beste Reisezeit: Oktober bis April
Die beste Reisezeit für den Oman dauert von Oktober bis April. In diesen Monaten bewegen sich die Tagestemperaturen an der Küste und im Landesinneren meist zwischen 25 und 30 Grad, die Nächte sind angenehm mild – ideale Bedingungen für Rundreisen, Wanderungen in den Wadis und Badeferien am Indischen Ozean. Im Hajar-Gebirge kann es in den Wintermonaten spürbar kühler werden; eine warme Jacke gehört für Übernachtungen in höheren Lagen ins Gepäck.
Von Mai bis September wird es im Grossteil des Landes sehr heiss, mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Besichtigungen und Wüstentouren sind dann anstrengend, Badeferien in klimatisierten Hotelanlagen bleiben jedoch möglich.
Der Khareef: grüner Süden rund um Salalah
Eine klimatische Besonderheit bietet die Region Dhofar im Süden des Landes: Von Juni bis September streift der Khareef-Monsun die Küste rund um Salalah. Feiner Sprühregen und Nebel senken die Temperaturen auf angenehme Werte um 25 Grad und verwandeln die Hügel in eine grüne Landschaft – ein auf der Arabischen Halbinsel einmaliges Phänomen. Wer den Oman also gerade im Sommer bereisen möchte, findet im Süden eine reizvolle Alternative zum heissen Norden.
Praktische Hinweise für Ihre Oman-Reise
Die reine Flugzeit von der Schweiz nach Maskat beträgt rund sechs bis sieben Stunden. Die Zeitverschiebung ist gering: Der Oman ist der Schweiz im Winter drei, während der Sommerzeit zwei Stunden voraus – Jetlag ist damit kaum ein Thema. Landeswährung ist der Omanische Rial; Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Geschäften akzeptiert, für Souks und ländliche Regionen empfiehlt sich etwas Bargeld. Amtssprache ist Arabisch, mit Englisch kommen Sie im ganzen Land gut zurecht.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für die Einreise ein Visum, das in der Regel vorgängig elektronisch beantragt wird – über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen informieren Sie unsere Reisespezialisten gerne im Detail.
Kultur und Umgangsformen
Der Oman ist ein islamisch geprägtes Sultanat mit einer ausgesprochen gastfreundlichen Bevölkerung und gilt als eines der sichersten Reiseziele der Region. Ausserhalb der Hotelanlagen wird zurückhaltende Kleidung geschätzt: Schultern und Knie sollten bedeckt sein, beim Besuch von Moscheen tragen Frauen zusätzlich eine Kopfbedeckung. Während des Fastenmonats Ramadan verzichten Reisende tagsüber aus Respekt auf Essen und Trinken in der Öffentlichkeit. Wer diese einfachen Regeln beachtet, wird die Herzlichkeit der Omaner auf Schritt und Tritt erleben.
Für wen eignet sich der Oman?
Der Oman passt zu Kulturinteressierten, die Forts, Souks und die prächtigen Moscheen von Maskat entdecken möchten, ebenso wie zu Aktivferien-Fans, die in Wadis wandern, das Hajar-Gebirge erkunden oder eine Nacht in der Wüste verbringen wollen. Familien schätzen die kurzen Distanzen und die gute Infrastruktur, Erholungssuchende die Strände am Indischen Ozean. Besonders beliebt ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien – ob mit Mietwagen individuell oder privat geführt, unsere Spezialisten stellen Ihre Reise nach Ihren Wünschen zusammen.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Im Oman ist es immer schön warm. Ganzjährig hat es eine Durchschnittstemperatur von 27,5 Grad. Die Wassertemperaturen liegen durchschnittlich bei 25 Grad. Zumeist sinken die Temperaturen nicht unter 22 Grad Celsius.
Wichtig ist, dass bei der Einreise der Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig ist. Ein Stempel aus Israel darf im Pass nicht zu finden sein. Für die Ferien im Oman benötigen Sie zudem ein Visum. Dieses können Sie bereits vor dem Reiseantritt online beantragen. Mit diesem Visum dürfen Sie dann für höchstens 30 Tage im Land verweilen.
Die Einfuhr von Drogen ist streng verboten. Die Einfuhr von pornographischem Material ist ebenfalls untersagt. Nachfolgende Artikel dürfen zollfrei eingeführt werden:
- 400 Zigaretten
- 1 Flasche Alkohol
- 100 Milliliter Parfum
Die beste Reiszeit für Oman erstreckt sich von Oktober bis März. Eigentlich ist der Oman das ganze Jahr über zu bereisen. In den Sommermonaten kann es im Land jedoch sehr heiss werden. Temperaturen von 50 Grad sind keine Seltenheit. In den Nachtstunden hat es zu dieser Zeit zumeist ebenfalls noch 30 Grad. Im Norden gibt es sehr wenig Regen. Im Süden des Landes sieht das etwas anders aus. Für Ferien im Oman mit Kindern eignen sich die milderen Monate im Winter.
Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Oman.
Im Oman wird offiziell Arabisch gesprochen. Es gibt jedoch sehr viele Dialekte. Die Geschäftssprache ist Englisch. Deshalb sollten Sie mit etwas Kenntnissen der englischen Sprache keine Schwierigkeiten bei Ihren Ferien im Oman haben. Menükarten werden ebenfalls ins Englische übersetzt.
Wenn Sie den Einheimischen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern möchten, sollten Sie die wichtigsten Wörter kennen und lernen. Somit steht einem gelungenen Start in die Oman Ferien nichts im Wege.
- Hallo! – Marhaba!
- Guten Tag! – As-salamu-aleikum!
- Auf Wiedersehen! – Ma’a salama!
- Danke! – Schukran! (kurzes „u“)
- Wie viel kostet das? – Addeysch?
- Entschuldigung! – Afwan!
- Ich spreche kein Arabisch – Ana la echkee arabi
- Ich heisse ... – Ismi ...
Im Land wird mit dem omanischen Rial bezahlt. Gängige Kreditkarten werden im ganzen Land akzeptiert. Besonders in Hotels oder in schickeren Restaurants ist die Akzeptanz gegeben. In kleineren Dörfern könnte es problematisch werden. Deshalb sollten Sie immer etwas Bargeld dabeihaben.
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