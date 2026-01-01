Beste Reisezeit: Oktober bis April

Die beste Reisezeit für den Oman dauert von Oktober bis April. In diesen Monaten bewegen sich die Tagestemperaturen an der Küste und im Landesinneren meist zwischen 25 und 30 Grad, die Nächte sind angenehm mild – ideale Bedingungen für Rundreisen, Wanderungen in den Wadis und Badeferien am Indischen Ozean. Im Hajar-Gebirge kann es in den Wintermonaten spürbar kühler werden; eine warme Jacke gehört für Übernachtungen in höheren Lagen ins Gepäck.

Von Mai bis September wird es im Grossteil des Landes sehr heiss, mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Besichtigungen und Wüstentouren sind dann anstrengend, Badeferien in klimatisierten Hotelanlagen bleiben jedoch möglich.

Der Khareef: grüner Süden rund um Salalah

Eine klimatische Besonderheit bietet die Region Dhofar im Süden des Landes: Von Juni bis September streift der Khareef-Monsun die Küste rund um Salalah. Feiner Sprühregen und Nebel senken die Temperaturen auf angenehme Werte um 25 Grad und verwandeln die Hügel in eine grüne Landschaft – ein auf der Arabischen Halbinsel einmaliges Phänomen. Wer den Oman also gerade im Sommer bereisen möchte, findet im Süden eine reizvolle Alternative zum heissen Norden.

Praktische Hinweise für Ihre Oman-Reise

Die reine Flugzeit von der Schweiz nach Maskat beträgt rund sechs bis sieben Stunden. Die Zeitverschiebung ist gering: Der Oman ist der Schweiz im Winter drei, während der Sommerzeit zwei Stunden voraus – Jetlag ist damit kaum ein Thema. Landeswährung ist der Omanische Rial; Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Geschäften akzeptiert, für Souks und ländliche Regionen empfiehlt sich etwas Bargeld. Amtssprache ist Arabisch, mit Englisch kommen Sie im ganzen Land gut zurecht.

Schweizer Staatsangehörige benötigen für die Einreise ein Visum, das in der Regel vorgängig elektronisch beantragt wird – über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen informieren Sie unsere Reisespezialisten gerne im Detail.

Kultur und Umgangsformen

Der Oman ist ein islamisch geprägtes Sultanat mit einer ausgesprochen gastfreundlichen Bevölkerung und gilt als eines der sichersten Reiseziele der Region. Ausserhalb der Hotelanlagen wird zurückhaltende Kleidung geschätzt: Schultern und Knie sollten bedeckt sein, beim Besuch von Moscheen tragen Frauen zusätzlich eine Kopfbedeckung. Während des Fastenmonats Ramadan verzichten Reisende tagsüber aus Respekt auf Essen und Trinken in der Öffentlichkeit. Wer diese einfachen Regeln beachtet, wird die Herzlichkeit der Omaner auf Schritt und Tritt erleben.

Für wen eignet sich der Oman?

Der Oman passt zu Kulturinteressierten, die Forts, Souks und die prächtigen Moscheen von Maskat entdecken möchten, ebenso wie zu Aktivferien-Fans, die in Wadis wandern, das Hajar-Gebirge erkunden oder eine Nacht in der Wüste verbringen wollen. Familien schätzen die kurzen Distanzen und die gute Infrastruktur, Erholungssuchende die Strände am Indischen Ozean. Besonders beliebt ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien – ob mit Mietwagen individuell oder privat geführt, unsere Spezialisten stellen Ihre Reise nach Ihren Wünschen zusammen.