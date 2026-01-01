Die Vereinigten Arabischen Emirate, darunter natürlich auch Dubai, sind nicht nur für eine beeindruckende Skyline bekannt, sondern auch für jede Menge Sand und Abenteuer. In den Dünen der Wüste verbergen sich zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und natürlich sollten Sie auch die traumhaft schönen und luxuriösen Unterkünfte nicht vergessen. Bei Dubai Ferien wird Ihnen jede Menge Abwechslung geboten. Sei es Kamelreiten oder eine unvergessliche und abenteuerliche Fahrt mit dem Quad, auf einer Wüstensafari lassen Sie den Alltag rasch hinter sich.

Erleben Sie den Zauber in einem Beduinencamp und geniessen Sie ein typisch arabisches Dinner. In den landesstypischen Wüstenresorts sind Sie von der wärmenden Sonne und natürlich auch von der einzigartigen Landschaft umgeben. Fragen Sie unsere Reiseexperten nach aktuellen Ferienangeboten.