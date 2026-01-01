Actionreiche Dubai Wüstensafaris
Abenteuer und Action im Sand
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Achtung, fertig, Safari!
Dünensafari auf einem Kamel im wunderschönen Dubai
Lernen Sie die Schätze Arabiens kennen und erfahren Sie mehr über die Geschichte von Dubai und den Alltag der Einwohner. Die Falkner leben noch heute in der Wüste. Obwohl sie täglich von Sand umgeben sind, arbeiten sie stolz mit ihren Falken zusammen. Wenn Sie wünschen, können Sie auch direkt unter dem Sternenhimmel schlafen und der Ruhe lauschen. Auf dem Rücken eines Kamels erkunden Sie die Umgebung und werden am Abend mit einem arabischen BBQ verwöhnt.
Geniessen Sie den einzigartigen Sonnenuntergang im Wüstenresort. Bei Dubai Reisen darf natürlich auch eine Fahrt in einem klimatisierten 4x4 Fahrzeug, genauer gesagt einer Quadtour, nicht fehlen. Selbstverständlich sind immer erfahrene Guides an Ihrer Seite.
Entspannung und Luxus pur
Bestens aufgehoben sind Sie im 6-Sterne Wüstenresort Al Maha Deser Resort & Spa. Die elegante Ausstattung und ein erstklassiger Service werden Sie begeistern. Je nach Ausstattung verfügen die Suiten zudem über einen eigenen Pool. Dieser beschert in der trockenen Hitze die dringend benötigte Abkühlung. Der Blick richtet sich dann natürlich in die endlosen Weiten der Wüste. Seinen Namen verdankt die Unterkunft der gleichnamigen Antilopenart. Viele weitere Tiere sind in der Nähe des Resorts angesiedelt. Machen Sie die Dubai Ferien mit einem Aufenthalt in dieser Unterkunft zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Auf vier Reifen durch die aufregende Wüstenlandschaft
Ein Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen, ist natürlich die Wüstensafari. Mit erfahrenen Guides lernen Sie die schillernde Metropole Dubai von einer ganz anderen Seite kennen. Es geht nicht auf den Rücken der Kamele die Wüstenlandschaft entlang, denn Sie unternehmen einen abenteuerlichen Ausflug mit einem Geländewagen. Fernab von jeglichem Trubel kommen Sie den Wüstenresorts näher. Bei unseren ausgewählten Dubai Reisen geniessen Sie Freiheit in allen Bereichen. So stellen Sie sich mit Sicherheit Ferien in dieser aufregenden Region vor. Unsere Experten unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot, das nicht nur Kamelreiten beinhaltet.
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
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