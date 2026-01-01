Wichtige Qatar Reiseinformationen
Alles Wichtige für Ihre Qatar Reise
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Durchschnittstemperaturen in Qatar betragen 33 Grad Celsius und die Wassertemperatur sinkt eigentlich nie unter 24 Grad Celsius. Dennoch ist anzumerken, dass das Land das ganze Jahr über bereist werden kann. Familien mit Kindern sind in Qatar gern gesehene Gäste.
Für die Einreise empfiehlt es sich, das sogenannte Joint Tourist Visum zu beantragen. Zudem benötigen Sie einen Reisepass, der nach dem Ausreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig ist. Ein Stempel aus Israel darf im Pass nicht zu finden sein, da Ihnen ansonsten die Einreise untersagt wird. Die Einfuhr von Waffen, Drogen und pornographischem Material sind verboten. Folgende Artikel können eingeführt werden:
- 400 Stück Zigaretten
- Geschenke im Gesamtwert von bis zu 3000 QR
Die beste Reisezeit für Qatar ist von November bis März. Die Nähe zum Persischen Golf beschert dem Land ein subtropisches Klima. Zwischen Mai und September kommt es immer wieder zu Sandstürmen. In dieser Zeit herrschen zum Teil Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius. In den Wintermonaten, also von November bis April, herrschen angenehme Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius.
- 1. Januar – Neujahr
- 7. Juli – Ende des Ramadan (Eid al-Fitr)
- 13. September – Eid al-Adha (Opferfest)
- 18. November – Nationaler Feiertag
Die Amtssprache ist Arabisch. Als Geschäftssprache gilt Englisch. Sie werden also mit Englisch bei Ferien in Qatar sehr weit kommen. Menükarten in den Restaurants und auch viele Strassenschilder sind übersetzt, somit sollten Sie keine Schwierigkeiten bei Ihrem Aufenthalt im Land haben.
Es kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn Sie für Ihre Ferien in Qatar einige Wörter in der Landessprache wissen.
- Hallo! – Marhaba!
- Guten Tag! – As-salamu-aleikum!
- Auf Wiedersehen! – Ma’a salama!
- Danke! – Schukran! (kurzes „u“)
- Ja – Na’am
- Nein – La
- Bitte – Min fadlek
- Wie heissen Sie? – Schu ismak?
- Ich heisse ... – Ismi ...
- Entschuldigung! – Afwan!
- Wie viel kostet das? – Addeysch?
- Ich spreche kein Arabisch – Ana la echkee arabi
- Nein, danke! – La schukran!
Im Land wird mit dem Qatar Rial bezahlt. Ein Geldwechsel ist am Flughafen in Doha möglich. Zudem können Reisende in den grösseren Hotelanlagen Schweizer Franken in die Landeswährung wechseln. In Qatar werden auch Kreditkarten akzeptiert. Bargeldbehebungen sind an den Geldautomaten möglich.
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