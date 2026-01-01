Für die Einreise empfiehlt es sich, das sogenannte Joint Tourist Visum zu beantragen. Zudem benötigen Sie einen Reisepass, der nach dem Ausreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig ist. Ein Stempel aus Israel darf im Pass nicht zu finden sein, da Ihnen ansonsten die Einreise untersagt wird. Die Einfuhr von Waffen, Drogen und pornographischem Material sind verboten. Folgende Artikel können eingeführt werden:

400 Stück Zigaretten

Geschenke im Gesamtwert von bis zu 3000 QR