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Wadi Rum, Jordanien

Jordanien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Jordanien Reisen individuell

Erleben Sie das uralte Königreich Jordanien im eigenen Mietwagen! Besuchen Sie die lebendige Hauptstadt Amman und besichtigen die antike Felsenstadt Petra. Lassen Sie sich von den heilenden Kräften des Toten Meeres verwöhnen und begeben sich in die atemberaubenden Wüstenlandschaften der Wadi Rum. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten beraten Sie gerne bezüglich Ihrer Reise durch Jordanien im Mietwagen.

Icon map9 Tage
Jordanien auf eigene Faust entdecken
ab CHF 1090.– / pro Person
ab/bis Amman
Highlights: Amman, Ruinen von Jerash, Totes Meer, Felsenstadt Petra, Wüste Wadi Rum, Aqaba am Roten Meer
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Höhepunkte auf einer Jordanien Mietwagenrundreise

Zu den schönsten Destinationen gehören neben der Hauptstadt, Petra, dem Toten Meer und dem Wüstental historische und biblische Stätten. Hier befindet sich der Berg Nebo, eine der wichtigsten Orte für Christen und Juden. Das antike Jerash zeugt mit seinen historischen Baudenkmälern von der uralten Hochkultur. Der Badeort Aqaba am Roten Meer gilt als Taucherparadies.

Beispielroute

Ausgangspunkt einer Jordanien Rundreise im Mietwagen ist die quirlige Hauptstadt. Von dort erreichen Sie die antike Stadt Jerash. Auf dem kurvigen Kings Highway geht es Richtung Süden ins Wellnessparadies am Toten Meer. Anschliessend können Sie das in Stein gemeisselte Petra bestaunen und das Wüstental durchqueren. Lassen Sie Ihre Reise in Aqaba ausklingen lassen, bevor es auf dem Desert Highway zurück zum Ausgangsort geht.

Tipps für Mietwagenrundreisen durch Jordanien

In Jordanien reicht ein gültiger Schweizer Führerschein im Kreditkartenformat aus. Ein Mietwagen mit Allradantrieb ist empfehlenswert. Die beste Reisezeit ist im Frühling oder Herbst, da hier milde Temperaturen herrschen. Die Fernstrassen sind in gutem Zustand, Tankstellen und Rastplätze sind in regelmässigen Abständen vorhanden. Es gilt Rechtsverkehr. In den teilweise chaotischen Verhältnissen ist ein umsichtiger Fahrstil gefragt. Sprechen Sie unsere Spezialisten gerne an, um die passende Hotels in Jordanien für Sie zu finden.

Kulturreisen

Jordanien ist reich an kulturellen Schätzen

Jordanien – Totes Meer

Schwereloses Baden im natürlichsten Spa der Welt

Tauchen in Jordanien

Erleben und entdecken Sie die schillernde Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Alle Informationen für abwechslungsreiche und unvergessliche Ferien in Jordanien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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