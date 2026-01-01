Beste Reisezeit für Oman
Wüstenwinter, Khareef und Wassertemperaturen
Klimatabelle Oman
|Monat
|Maskat Tag °C
|Maskat Nacht °C
|Wasser °C
|Salalah Tag °C
|Januar
|25
|18
|24
|27
|Februar
|26
|19
|24
|28
|März
|30
|22
|25
|30
|April
|35
|25
|27
|32
|Mai
|39
|29
|30
|33
|Juni
|40
|31
|31
|31
|Juli
|38
|30
|30
|27
|August
|36
|29
|29
|26
|September
|36
|28
|30
|29
|Oktober
|34
|25
|29
|31
|November
|30
|22
|27
|30
|Dezember
|26
|19
|25
|28
Der Khareef – warum Salalah aus der Reihe fällt
Zwischen Juni und September zieht der indische Sommermonsun als Khareef über die Dhofar-Region im Süden. Während Maskat bei 40 Grad flimmert, sinken die Temperaturen in Salalah auf 26 bis 28 Grad, Nebel zieht über die Berge, und die sonst kargen Hänge des Jabal Samhan werden sattgrün mit Wasserfällen.
Für Reisende aus der Golfregion ist das Hochsaison; für europäische Gäste eine ungewöhnliche Alternative, wenn ohnehin nur der Sommer infrage kommt. Baden ist in dieser Zeit wegen kräftiger Brandung allerdings eingeschränkt.
Reisezeit nach Programm
Rundreise mit Bergen und Wüste: November bis März. Das Hajar-Gebirge ist dann angenehm kühl, Übernachtungen in den Wahiba Sands sind erträglich, und die Wadis führen nach den Winterregen Wasser.
Badeferien: Oktober bis April an der Küste um Maskat und in Musandam, mit Wassertemperaturen zwischen 24 und 29 Grad.
Schildkröten: Grüne Meeresschildkröten legen in Ras al Jinz ganzjährig Eier ab, am zahlreichsten zwischen Juli und Oktober.
Ramadan: Der Termin verschiebt sich jährlich um rund elf Tage. Tagsüber sind viele Restaurants geschlossen; Hotels bedienen ihre Gäste weiter.
Von Oktober bis April mit angenehmen 25 bis 30 Grad, klarer Bergsicht und einer Wassertemperatur zwischen 24 und 29 Grad. Der Hochsommer erreicht in Maskat über 40 Grad.
Der indische Sommermonsun, der von Juni bis September über die Dhofar-Region zieht. Salalah kühlt dann auf 26 bis 28 Grad ab, Nebel zieht über die Berge und die Hänge werden grün – während der Norden bei 40 Grad liegt.
Zwischen 24 Grad im Januar und 31 Grad im Juni. Baden ist ganzjährig möglich; im Hochsommer empfinden viele das Wasser als zu warm zur Abkühlung.
November bis März. Das Hajar-Gebirge ist dann angenehm kühl, eine Wüstennacht in den Wahiba Sands gut auszuhalten, und die Wadis führen nach den Winterregen Wasser.
In Ras al Jinz legen grüne Meeresschildkröten ganzjährig ihre Eier ab. Am zahlreichsten sind sie zwischen Juli und Oktober; die Beobachtung erfolgt geführt bei Nacht oder im Morgengrauen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Oman Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Oman Rundreisen vom Spezialisten
- Oman Gruppenreisen Reisen vom Spezialisten
- Oman Ferien & Badeferien vom Spezialisten
- Oman Wüsten Reisen vom Spezialisten
- Oman Familien Reisen vom Spezialisten
- Oman Tauchen Reisen vom Spezialisten
- Wetter Oman und wichtige Reiseinformationen
- Oman Hotels vom Spezialisten
- Exklusive Oman Wüstenresorts