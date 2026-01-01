Reisezeit nach Programm

Rundreise mit Bergen und Wüste: November bis März. Das Hajar-Gebirge ist dann angenehm kühl, Übernachtungen in den Wahiba Sands sind erträglich, und die Wadis führen nach den Winterregen Wasser.

Badeferien: Oktober bis April an der Küste um Maskat und in Musandam, mit Wassertemperaturen zwischen 24 und 29 Grad.

Schildkröten: Grüne Meeresschildkröten legen in Ras al Jinz ganzjährig Eier ab, am zahlreichsten zwischen Juli und Oktober.

Ramadan: Der Termin verschiebt sich jährlich um rund elf Tage. Tagsüber sind viele Restaurants geschlossen; Hotels bedienen ihre Gäste weiter.