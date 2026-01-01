Oman Ferien & Badeferien vom Spezialisten
Badeferien im Oman: Strände, Wadis und Wüste kombinieren
Lage, Landschaft und Charakter
Der Oman liegt im Südosten der Arabischen Halbinsel und grenzt an den Golf von Oman sowie an das Arabische Meer. Landschaftlich ist das Land vielfältiger, als es der Begriff Badeferien vermuten lässt: im Norden die schroffen Bergzüge des Hadschar-Gebirges, im Landesinnern Sand- und Kieswüsten wie die Dünen der Wahiba Sands, im Süden die Region Dhofar rund um Salalah. Der Alltag wirkt ruhiger und traditioneller als in den Nachbarländern am Golf.
Wann Sie am besten reisen
Für Strand- und Hoteltage eignet sich vor allem das Winterhalbjahr. Im Hochsommer wird es an der Nordküste sehr heiss und schwül, Unternehmungen ausserhalb der Hotelanlage sind dann anstrengend. Eine Ausnahme bildet Salalah: Die Region Dhofar liegt im Sommer im Einflussbereich des Monsuns, des sogenannten Khareef. Er bringt Wolken, Nieselregen und eine für die Halbinsel ungewöhnlich grüne Landschaft – reizvoll für Naturinteressierte, ungeeignet für reine Badetage.
Für wen sich das Ziel eignet
Der Oman passt zu Paaren und Familien, die Erholung mit Natur- und Kulturerlebnissen verbinden möchten, und zu Schnorchlern und Tauchern: Die Daymaniyat-Inseln vor der Küste bei Maskat stehen unter Naturschutz und sind ein gängiges Ziel für Bootsausflüge. Weniger geeignet ist das Land für Gäste, die Nachtleben und eine dichte Clubszene erwarten. Alkohol wird in der Regel nur in lizenzierten Hotels und Restaurants ausgeschenkt, ausserhalb der Anlagen ist zurückhaltende Kleidung üblich.
Womit sich Badeferien kombinieren lassen
Viele Gäste stellen den Badetagen eine Rundreise voran. Gefragte Bausteine sind Maskat mit der grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Souk von Mutrah, eine Übernachtung im Wüstencamp, die Wadis im Landesinnern sowie die Schildkrötenstrände an der Ostküste bei Ras al Jinz. Die Halbinsel Musandam ist vom übrigen Staatsgebiet getrennt und wird meist über die Emirate angereist; unterwegs ist man dort typischerweise mit traditionellen Dhau-Booten.
Praktisches zur Planung
Amtssprache ist Arabisch, im Tourismus wird verbreitet Englisch gesprochen. Die Hauptstrassen sind gut ausgebaut, weshalb Mietwagenrundreisen beliebt sind; für Pisten in die Berge und zu abgelegenen Wadis brauchen Sie einen Geländewagen. Während des Ramadan, dessen Termin sich jedes Jahr verschiebt, ist die Gastronomie ausserhalb der Hotels tagsüber eingeschränkt. Welche Mischung aus Strand, Bergen und Wüste zu Ihnen passt, klären wir gerne persönlich mit Ihnen.
Six Senses Zighy Bay
ab CHF 504.– / pro Person
Dibba / Musandam
Bereits die Anreise kann zum Erlebnis werden: Per Fahrzeug über die Bergkette oder oder per...
The Al Husn Muscat Hotel
ab CHF 241.– / pro Person
Muscat
Das Luxushotel der Extraklasse, dessen Namen "Das Schloss" bedeutet, liegt erhöht auf einer Klippe mit wunderschöner...
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel
ab CHF 185.– / pro Person
Muscat
8-stöckiges Hauptgebäude und je ein seitlicher 3-stöckiger Trakt mit Zimmern und Suiten, eindrucksvolle...
Al Baleed Resort Salalah by Anantara
ab CHF 265.– / pro Person
Salalah
Moderne und Schlichtheit prägen die hell gehaltene Anlage. Für die Gäste stehen 3 Restaurants (international,...
The Chedi Muscat
ab CHF 207.– / pro Person
Muscat
Die Serai, Deluxe Zimmer, Deluxe Club Zimmer, Deluxe Club Terracce Zimmer sowie Chedi Club Suiten, Chedi Club Suiten...
Salalah Rotana Resort
ab CHF 164.– / pro Person
Salalah
Direkt am kilometerlangen Salalah Beach, von der lokalen Architektur inspiriert, liegt die Anlage um eine Lagune...
Badehighlights im Oman
Die schönsten Strände
Die im Südwesten Omans liegende charmante Stadt Salalah mit ihren Museen, Palästen und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten ist touristisch sehr interessant. Darüber hinaus finden Reisende hier traumhaft schöne, palmenbestandene Strände vor, die sich mit denen der Karibik messen lassen können. Allerdings geht es hier vergleichsweise entspannt zu, denn Oman Reisen sind immer noch so etwas wie ein Geheimtipp. Taucher finden in den Gewässern vor der Halbinsel Musandam ideale Bedingungen vor. Hier bietet sich ihnen eine atemberaubende Unterwasserwelt mit eindrucksvollen Korallenriffen und einer artenreichen Tierwelt.
Die in Strandnähe liegenden Hotels in Musandam sind die ideale Basis für erholsame Strandferien und bieten auch verwöhnten Gästen allen Komfort, den sie sich nur wünschen können.
Familienferien im Oman
Oman Reisen sind ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie. Die Omanis sind für ihre Kinderfreundlichkeit bekannt und auch die Hotels und Restaurants sind ausgezeichnet auf Familien mit Kindern eingestellt. Wenn Sie den Oman mit Familie bereisen, geniessen Sie ein tolles Ferienerlebnis, das Gross und Klein gleichermassen begeistert. Babysitter, Planschbecken, Spielplatz und Kids-Club sind nur einige der vielen Annehmlichkeiten, die Familien in einigen Hotels erwarten dürfen. Während die Kinder gut betreut sind, können Eltern ihre wohlverdiente Auszeit am hoteleigenen Pool geniessen oder eines der zahlreichen Wellness- und Sportangebote nutzen.
Badespass abseits der Traumstrände
Der Badespass im Oman ist aber nicht nur auf die Traumstrände am Meer beschränkt. Wadis sind Flussläufe und Gebirgstäler, die sich nach dem Regen mit Wasser füllen und als natürliche Swimmingpools dienen. Das palmenbestandene Wadi Bani Khalid ist ein smaragdfarbenes Juwel in der Wüste, dem Sie auf Ihrer Mietwagenreise unbedingt einen Besuch abstatten sollten. Das tiefgrüne, angenehm kühle Wasser bildet einen reizenden Kontrast zur kargen Felslandschaft.
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