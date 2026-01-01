Lage, Landschaft und Charakter

Der Oman liegt im Südosten der Arabischen Halbinsel und grenzt an den Golf von Oman sowie an das Arabische Meer. Landschaftlich ist das Land vielfältiger, als es der Begriff Badeferien vermuten lässt: im Norden die schroffen Bergzüge des Hadschar-Gebirges, im Landesinnern Sand- und Kieswüsten wie die Dünen der Wahiba Sands, im Süden die Region Dhofar rund um Salalah. Der Alltag wirkt ruhiger und traditioneller als in den Nachbarländern am Golf.

Wann Sie am besten reisen

Für Strand- und Hoteltage eignet sich vor allem das Winterhalbjahr. Im Hochsommer wird es an der Nordküste sehr heiss und schwül, Unternehmungen ausserhalb der Hotelanlage sind dann anstrengend. Eine Ausnahme bildet Salalah: Die Region Dhofar liegt im Sommer im Einflussbereich des Monsuns, des sogenannten Khareef. Er bringt Wolken, Nieselregen und eine für die Halbinsel ungewöhnlich grüne Landschaft – reizvoll für Naturinteressierte, ungeeignet für reine Badetage.

Für wen sich das Ziel eignet

Der Oman passt zu Paaren und Familien, die Erholung mit Natur- und Kulturerlebnissen verbinden möchten, und zu Schnorchlern und Tauchern: Die Daymaniyat-Inseln vor der Küste bei Maskat stehen unter Naturschutz und sind ein gängiges Ziel für Bootsausflüge. Weniger geeignet ist das Land für Gäste, die Nachtleben und eine dichte Clubszene erwarten. Alkohol wird in der Regel nur in lizenzierten Hotels und Restaurants ausgeschenkt, ausserhalb der Anlagen ist zurückhaltende Kleidung üblich.

Womit sich Badeferien kombinieren lassen

Viele Gäste stellen den Badetagen eine Rundreise voran. Gefragte Bausteine sind Maskat mit der grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Souk von Mutrah, eine Übernachtung im Wüstencamp, die Wadis im Landesinnern sowie die Schildkrötenstrände an der Ostküste bei Ras al Jinz. Die Halbinsel Musandam ist vom übrigen Staatsgebiet getrennt und wird meist über die Emirate angereist; unterwegs ist man dort typischerweise mit traditionellen Dhau-Booten.

Praktisches zur Planung

Amtssprache ist Arabisch, im Tourismus wird verbreitet Englisch gesprochen. Die Hauptstrassen sind gut ausgebaut, weshalb Mietwagenrundreisen beliebt sind; für Pisten in die Berge und zu abgelegenen Wadis brauchen Sie einen Geländewagen. Während des Ramadan, dessen Termin sich jedes Jahr verschiebt, ist die Gastronomie ausserhalb der Hotels tagsüber eingeschränkt. Welche Mischung aus Strand, Bergen und Wüste zu Ihnen passt, klären wir gerne persönlich mit Ihnen.