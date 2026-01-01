Totes Meer Jordanien
Meeres-Spa und Hotels vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alles rund um das Tote Meer
Baden im Toten Meer
Haben Sie sich für Ferien in Jordanien oder Israel entschieden, werden Sie das unglaubliche Erlebnis eines Bades im Toten Meer so schnell nicht vergessen. Selbst wenn Sie Nichtschwimmer sind, werden wie ein Stück Holz auf dem Wasser treiben und garantiert nicht untergehen. Das Tote Meer mit seinen 18 Kilometern Breite und 67 Kilometern Länge ist auch für die heilenden Kräfte bekannt, die die Beschwerden von Menschen mit Hautkrankheiten lindern.
Viele der hier befindlichen Hotels & Resorts wenden sich an Gäste mit speziellen Kur Aufenthalten und haben sich mit Bädern und Wellness-Therapien auf Behandlung und Genesung von Krankheiten spezialisiert.
Rundreisen um das Tote Meer
Am Toten Meer finden Sie nicht nur Erholung, sondern haben auch die Möglichkeit, am Toten Meer und Jordanien Aktivreisen durchzuführen, zumal sich die ganze Umgebung für Aktiv Jordanien Reisen hervorragend eignet. Im Rahmen einer Rundreise können Sie die fantastischen Sehenswürdigkeiten des Haschemitischen Königreichs Jordanien erkunden. Sie erleben die omayyadischen Wüstenschlösser von Qasr Amra und von Qasr Kahranah, werden einen Nachtspaziergang zur Felsenstadt Petra unternehmen und eine Fahrt durch das atemberaubende Wadi Rum durchführen. Ihre Spezialisten sind Ihnen bei der Planung von Rundreisen um das Tote Meer behilflich. Selbstverständlich können für Sie auch Mietwagenrundreisen organisiert werden.
Fantastische Hotels und charmante Resorts für Ihre Jordanien Ferien
Unsere Spezialisten können Ihnen exklusiv Badeferien durch einen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Luxusresort Mövenpick Resort & Spa Dead Sea empfehlen. Das Hotel wurde im landestypischen Stil errichtet und ist von einer grossen Gartenanlage umgeben. Eine fantastische Poollandschaft rundet das Ambiente diese Hotels ab, von wo aus Sie einem atemberaubenden Blick über das Tote Meer erleben werden. Das erstklassige Speisenangebot wird in sechs Restaurants angeboten und nach einem reichhaltigen Abendessen können sie die Erlebnisse eines ereignisreichen Tages voller Eindrücke noch einmal in einer der Bars Revue passieren lassen.
Sollten Sie sich für einen Tauchgang interessieren, können Sie einen Ausflug nach Aqaba unternehmen. Die Stadt befindet sich am Roten Meer, dessen Unterwasserwelt durch eine atemberaubende Vielfalt und Farbenpracht besticht und nicht ohne Grund zu den besten Tauchspots der Welt zählt. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen weiterhelfen und gerne nähere Informationen zur Verfügung stellen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen