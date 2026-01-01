Baden im Toten Meer

Haben Sie sich für Ferien in Jordanien oder Israel entschieden, werden Sie das unglaubliche Erlebnis eines Bades im Toten Meer so schnell nicht vergessen. Selbst wenn Sie Nichtschwimmer sind, werden wie ein Stück Holz auf dem Wasser treiben und garantiert nicht untergehen. Das Tote Meer mit seinen 18 Kilometern Breite und 67 Kilometern Länge ist auch für die heilenden Kräfte bekannt, die die Beschwerden von Menschen mit Hautkrankheiten lindern.

Viele der hier befindlichen Hotels & Resorts wenden sich an Gäste mit speziellen Kur Aufenthalten und haben sich mit Bädern und Wellness-Therapien auf Behandlung und Genesung von Krankheiten spezialisiert.