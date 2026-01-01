Oman Hotels vom Spezialisten
Hotels und Unterkünfte im Oman für jeden Geschmack
Muscat: Stadt und Strand für die ersten Tage
Wer den Oman zum ersten Mal besucht, ist in der Hauptstadt bestens aufgehoben: Die Hotels in Muscat verbinden Strandlage am Golf von Oman mit kurzen Wegen zu Moscheen, Palästen und dem traditionellen Basar. Vom eleganten Stadthotel bis zum weitläufigen Strandresort finden Sie hier die grösste Auswahl des Landes – ideal für Gäste, die Sightseeing und Badeferien verbinden möchten, ohne täglich die Unterkunft zu wechseln. Auch für Familien ist Muscat dank kinderfreundlicher Resorts und kurzer Transferwege ein dankbarer Ausgangspunkt.
Salalah: Badeferien im grünen Süden
Palmengesäumte Strände und türkisblaues Meer haben Salalah den Beinamen «Karibik des Orients» eingebracht. Die Hotels in Salalah liegen meist direkt am Strand und richten sich an Gäste, die in erster Linie Erholung suchen; die Region ist zudem für ihren Weihrauch bekannt. Eine Besonderheit ist der Khareef: Von Juni bis September verwandelt feiner Monsunregen die Hügel rund um Salalah in eine grüne Landschaft – das Meer ist dann allerdings rau. Für klassische Strandferien wählen Sie deshalb am besten die Monate ausserhalb dieser Zeit.
Nizwa und Jebel Akhdar: Kultur und kühle Bergluft
Im Landesinneren schlägt das historische Herz des Sultanats: Die Hotels in Nizwa sind der ideale Standort für das Kulturdreieck mit seinen Festungen, Souks und Oasen am Fuss des Hajar-Gebirges. Wer kühle Höhenluft schätzt, übernachtet in einem Bergresort auf dem Jebel Akhdar: Auf dem Hochplateau ist es spürbar frischer als an der Küste, und Terrassenfelder wie Wanderwege liegen direkt vor der Tür. Beide Standorte eignen sich besonders für aktive Gäste und Kulturinteressierte, die den Oman auf einer Rundreise entdecken.
Ostküste und Wüstencamps: für Naturliebhaber
An der Ostküste zwischen Sur und Ras al Hadd kommen Meeresschildkröten an die Strände, um ihre Eier abzulegen – wer in der Nähe übernachtet, erlebt dieses Naturschauspiel hautnah. Ein Höhepunkt vieler Oman Reisen ist zudem eine Nacht im Wüstencamp in den Wahiba Sands: Die Auswahl reicht vom einfachen Beduinenlager bis zum komfortablen Luxuscamp, und allen gemeinsam ist der Sternenhimmel, der sich abseits jeder Lichtquelle über den Dünen aufspannt. Beide Erlebnisse lassen sich ideal als Zwischenstopps in eine Rundreise einbauen.
Kombinieren statt entscheiden: unsere Empfehlung
Die Distanzen im Norden des Sultanats sind angenehm kurz – Sie müssen sich also nicht auf eine Region festlegen. Bewährt hat sich die Kombination aus einer Rundreise mit wechselnden Unterkünften und anschliessenden Erholungstagen am Meer; Inspiration dazu finden Sie bei unseren Vorschlägen für Badeferien im Oman. Und wenn Sie unsicher sind, welche Reihenfolge sinnvoll ist oder wie viele Nächte sich pro Standort lohnen: Unser Spezialistenteam kennt die Hotels aus eigener Erfahrung und stellt Ihnen Ihre Wunschkombination individuell zusammen.
Die wichtigsten Regionen im Überblick
Die meisten Gäste beginnen ihre Reise in Muscat. Die Hauptstadt verbindet Strandlage am Golf von Oman mit kurzen Wegen zu Moscheen, Palästen und dem traditionellen Basar – ideal für die ersten Tage zum Ankommen. Im Landesinneren liegt die Oasenstadt Nizwa am Fuss des Hajar-Gebirges: Von hier erreichen Sie historische Festungen, grüne Bergdörfer und Oasen wie das Wadi Bani Khalid. Wer eine Nacht unter dem Wüstenhimmel erleben möchte, übernachtet in einem Camp zwischen den Sanddünen.
Ganz im Norden lockt die Halbinsel Musandam mit ihrer fjordähnlichen Küstenlandschaft und einer artenreichen Unterwasserwelt – die erste Adresse für Taucher und Schnorchler. Im Süden schliesslich erwartet Sie Salalah mit palmengesäumten Stränden, die der Region den Beinamen «Karibik des Orients» eingebracht haben.
Beste Reisezeit für Hotelferien im Oman
Als beste Reisezeit für den Oman gelten die Monate Oktober bis April: Dann herrschen angenehm warme Temperaturen, die sich sowohl für Badeferien als auch für Ausflüge und Rundreisen eignen. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss. Eine Ausnahme bildet der Süden: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September verwandelt feiner Sprühregen die Umgebung von Salalah in eine grüne Hügellandschaft – ein aussergewöhnliches Naturschauspiel, wobei das Meer in dieser Zeit rau ist. Für klassische Strandferien in Salalah empfehlen sich deshalb die Monate ausserhalb des Monsuns.
Praktische Hinweise für Ihre Hotelwahl
Der Oman lässt sich hervorragend als Kombination erleben: zuerst einige Tage Rundreise mit wechselnden Unterkünften, anschliessend Erholung in einem Strandhotel. Die geringe Zeitverschiebung zur Schweiz macht das Sultanat auch für kürzere Ferien attraktiv. Gut zu wissen: Alkohol wird in der Regel nur in lizenzierten Hotels ausgeschenkt, und ausserhalb der Resorts wird zurückhaltende Kleidung geschätzt – die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Omaner macht den Aufenthalt dafür umso angenehmer.
Für wen sich welche Unterkunft eignet
Familien schätzen die kinderfreundlichen Strandresorts rund um Muscat und Salalah mit ruhigem, flach abfallendem Wasser. Paare finden in Wüstencamps und kleineren Boutique-Unterkünften Ruhe und Privatsphäre, während Aktive von Nizwa aus Wanderungen im Hajar-Gebirge unternehmen. Taucher wählen ein Hotel mit Anbindung an die Tauchreviere vor Musandam. Gerne stellen wir Ihnen Ihre individuelle Oman Reise mit den passenden Hotels zusammen – von der ersten Idee bis zur fertigen Route.
Authentisches Orientfeeling
Aktivurlauber, Naturliebhaber und vor allem Kulturinteressierte kommen bei Ferien im Oman voll und ganz auf ihre Kosten. Erkunden Sie aus Ihrem komfortablen Hotel in Muscat die faszinierenden Highlights dieser Stadt. Gigantische Wolkenkratzer, hypermoderne Skihallen und Mega-Einkaufszentren gibt es hier nicht, dafür aber quirlige Basare, malerische Paläste, Moscheen und ein Flair wie aus 1001 Nacht. Authentisches Orientfeeling erleben Sie auch in der kleinen Oasenstadt Nizwa. Von Ihrem exklusiven Hotel in Nizwa ist es gar nicht weit bis zur idyllischen Oase Wadi Bani Khalid, einem der unbestrittenen Höhepunkte Omans.
Badeferien im Oman
Auch Strand- und Aktivurlauber, für die Tauchen mit auf Ihrem Urlaubsplan steht, finden im Oman ideale Bedingungen vor. Die Gewässer vor Musandem sind der Hotspot für Ausflüge in die faszinierende Unterwasserwelt. Erkunden Sie farbenprächtige Korallenriffe und bestaunen Sie kleine und grosse Fische. Mit etwas Glück begegnen Sie hier auch dem für Menschen ungefährlichen Walhai. Das im Süden des Landes gelegene Salalah wird wegen seiner palmenbestandenen Strände auch die «Karibik des Orients» genannt. Die traumhaften Unterkünfte in Strandnähe sind die ideale Basis für entspannte Badeferien oder für spannende Wassersportaktivitäten.
Die beste Reisezeit für den Oman sind die Monate Oktober bis April: Dann herrschen angenehm warme Temperaturen für Badeferien, Ausflüge und Rundreisen. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss. Eine Ausnahme ist Salalah im Süden, wo der Khareef-Monsun von Juni bis September die Landschaft grün färbt – das Meer ist dann allerdings rau.
Das Angebot reicht von gemütlichen Pensionen über romantische Wüstencamps bis zu exklusiven Luxusresorts. Ein orientalisch inspiriertes Interieur und ausgezeichneter Service gehören im Sultanat zum Standard. Familien finden kinderfreundliche Hotels mit Spielplatz und Kinderpool, Paare schätzen kleinere Boutique-Unterkünfte, und für Strandferien stehen Resorts in Strandnähe rund um Muscat und Salalah bereit.
Muscat verbindet Strandlage mit Moscheen, Palästen und Basar – ideal zum Ankommen. Von Nizwa am Hajar-Gebirge erreichen Sie Festungen, Bergdörfer und Oasen wie das Wadi Bani Khalid. Musandam im Norden ist mit fjordähnlicher Küste die erste Adresse für Taucher, während Salalah im Süden mit palmengesäumten Stränden als «Karibik des Orients» gilt.
Ja, Familienferien im Oman sind ein tolles Erlebnis für Gross und Klein. Viele Hotels sind kinderfreundlich und mit Spielplatz, Kinderpool und weiteren Annehmlichkeiten ausgestattet. Besonders beliebt sind die Strandresorts rund um Muscat und Salalah mit ruhigem, flach abfallendem Wasser. Die geringe Zeitverschiebung zur Schweiz macht das Sultanat zudem auch für kürzere Ferien attraktiv.
Alkohol wird in der Regel nur in lizenzierten Hotels ausgeschenkt, und ausserhalb der Resorts wird zurückhaltende Kleidung geschätzt. Dafür macht die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Omaner den Aufenthalt umso angenehmer. Empfehlenswert ist zudem eine Kombination: zuerst einige Tage Rundreise mit wechselnden Unterkünften, anschliessend Erholung in einem Strandhotel.
Für klassische Strandferien sind Muscat und Salalah die erste Wahl: In Muscat kombinieren Sie Badeferien bequem mit Sightseeing, während Salalah im Süden mit palmengesäumten Stränden punktet. Viele Gäste hängen die Strandtage an eine Rundreise an und lassen die Ferien so entspannt ausklingen.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis April mit angenehm warmen Temperaturen für Strand und Ausflüge. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss. Eine Ausnahme ist Salalah: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September wird der Süden grün, das Meer ist dann jedoch rau.
Neben Stadthotels und Strandresorts übernachten Sie im Oman in Wüstencamps zwischen den Dünen der Wahiba Sands, in Bergresorts auf dem Jebel Akhdar oder in gemütlichen Pensionen. Ein orientalisch inspiriertes Interieur und aufmerksamer Service gehören dabei fast überall zum Standard.
Ja, viele Hotels sind ausgesprochen kinderfreundlich und bieten Spielplatz, Kinderpool und weitere Annehmlichkeiten. Die geringe Zeitverschiebung zur Schweiz macht die Anreise mit Kindern zusätzlich angenehm. Ein besonderes Erlebnis für Familien ist die Schildkrötenbeobachtung an der Ostküste bei Ras al Hadd.
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