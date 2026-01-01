Muscat: Stadt und Strand für die ersten Tage

Wer den Oman zum ersten Mal besucht, ist in der Hauptstadt bestens aufgehoben: Die Hotels in Muscat verbinden Strandlage am Golf von Oman mit kurzen Wegen zu Moscheen, Palästen und dem traditionellen Basar. Vom eleganten Stadthotel bis zum weitläufigen Strandresort finden Sie hier die grösste Auswahl des Landes – ideal für Gäste, die Sightseeing und Badeferien verbinden möchten, ohne täglich die Unterkunft zu wechseln. Auch für Familien ist Muscat dank kinderfreundlicher Resorts und kurzer Transferwege ein dankbarer Ausgangspunkt.

Salalah: Badeferien im grünen Süden

Palmengesäumte Strände und türkisblaues Meer haben Salalah den Beinamen «Karibik des Orients» eingebracht. Die Hotels in Salalah liegen meist direkt am Strand und richten sich an Gäste, die in erster Linie Erholung suchen; die Region ist zudem für ihren Weihrauch bekannt. Eine Besonderheit ist der Khareef: Von Juni bis September verwandelt feiner Monsunregen die Hügel rund um Salalah in eine grüne Landschaft – das Meer ist dann allerdings rau. Für klassische Strandferien wählen Sie deshalb am besten die Monate ausserhalb dieser Zeit.

Nizwa und Jebel Akhdar: Kultur und kühle Bergluft

Im Landesinneren schlägt das historische Herz des Sultanats: Die Hotels in Nizwa sind der ideale Standort für das Kulturdreieck mit seinen Festungen, Souks und Oasen am Fuss des Hajar-Gebirges. Wer kühle Höhenluft schätzt, übernachtet in einem Bergresort auf dem Jebel Akhdar: Auf dem Hochplateau ist es spürbar frischer als an der Küste, und Terrassenfelder wie Wanderwege liegen direkt vor der Tür. Beide Standorte eignen sich besonders für aktive Gäste und Kulturinteressierte, die den Oman auf einer Rundreise entdecken.

Ostküste und Wüstencamps: für Naturliebhaber

An der Ostküste zwischen Sur und Ras al Hadd kommen Meeresschildkröten an die Strände, um ihre Eier abzulegen – wer in der Nähe übernachtet, erlebt dieses Naturschauspiel hautnah. Ein Höhepunkt vieler Oman Reisen ist zudem eine Nacht im Wüstencamp in den Wahiba Sands: Die Auswahl reicht vom einfachen Beduinenlager bis zum komfortablen Luxuscamp, und allen gemeinsam ist der Sternenhimmel, der sich abseits jeder Lichtquelle über den Dünen aufspannt. Beide Erlebnisse lassen sich ideal als Zwischenstopps in eine Rundreise einbauen.

Kombinieren statt entscheiden: unsere Empfehlung

Die Distanzen im Norden des Sultanats sind angenehm kurz – Sie müssen sich also nicht auf eine Region festlegen. Bewährt hat sich die Kombination aus einer Rundreise mit wechselnden Unterkünften und anschliessenden Erholungstagen am Meer; Inspiration dazu finden Sie bei unseren Vorschlägen für Badeferien im Oman. Und wenn Sie unsicher sind, welche Reihenfolge sinnvoll ist oder wie viele Nächte sich pro Standort lohnen: Unser Spezialistenteam kennt die Hotels aus eigener Erfahrung und stellt Ihnen Ihre Wunschkombination individuell zusammen.