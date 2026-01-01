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Beach Rotana Hotel & Towers

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Abu Dhabi

Beschreibung

Einleitung
Ideal gelegen im ursprünglichen Teil von Abu Dhabi bietet das Haus einen Privatstrand, Swimmingpools, 12 Restaurants und Bars, Cafés, direkte Verbindung zur «Abu Dhabi Mall» sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Zen the Spa.
Zimmer
Die Sea View Rooms with Balcony mit eigenem Balkon verfügen über Bad/ Dusche/WC, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Safe und WiFi kostenfrei. Die Spacious Sea View Rooms with Balcony sind im Towerflügel untergebracht und bieten zusätzlich Sicht über die Bucht und Mall sowie ein grösseres Bad und separate Dusche. Die Spacious Sea View Rooms with Balcony and Lounge Access bieten zudem den Zugang zur Club-Lounge, Nachmittags Tee und Kaffee, Abends Cocktails und Canapés und WiFi kostenfrei in der Club Lounge. Weitere Studios, Suiten sowie Apartments auf Anfrage.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Padel Tennis, Squash.
Sport gegen Gebühr
Wassersport.
Kinder
Aussen-Spielplatz für Kinder, Babysitting (gegen Gebühr) und Kids Club.
ab CHF 84.– / pro Person

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