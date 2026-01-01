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Sheikh Zayed Grand Moschee, Vereinigte Arabische Emirate

Hotels Vereinigte Arabische Emirate

Entspannte Ferien in den Emiraten vom Spezialisten

Wollten Sie schon immer etwas aussergewöhnliches erleben und Ferien in den Emiraten verbringen? Lieben Sie Strandurlaub oder Kulturreisen in faszinierende Länder? Dann finden Sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) die besten Voraussetzungen für Ihre Ferien. Wir suchen Ihnen das perfekte Hotel für Ihren Aufenthalt heraus. In unserem Angebot sind viele tolle Luxushotels die darauf warten Sie mit einem Drink willkommen zu heissen.

Ihre Mitreisenden und Sie werden in den Emiraten einen traumhaften Urlaub an hoteleigenen Strandabschnitten mit türkisfarbenem Wasser und eleganten Beach-Clubs verbringen. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen Ihre Traumreise in Hotels in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Hotels nach Regionen

Abu Dhabi
Ajman
Dubai City
Fujairah
Hatta
Ras Al Khaimah
Saadiyat Island
Sharjah
Sir Bani Yas

Tausend und einer Nacht in den Arabischen Emiraten

Suchen Sie die perfekten Ferien in den VAE? Dann buchen Sie ein luxuriöses Fünf-Sterne-Resort in der Metropole Abu Dhabi, etwa 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier finden Sie ein Hotel mit privatem Sandstrand, gelegen an einer traumhaften Lagune, warmem Meerwasser und grosszügigen Pools. Sie erleben Luxus vom feinsten und geniessen abends Ihr Dinner in einem der hervorragenden Hotelrestaurants, wo schon mehrere Starköche kochten. Begeben Sie sich anschliessend in eine der Bars und lassen Sie den Abend bei einem Glas Wein ausklingen.

Mit fast 400 Zimmern und Suiten strahlt das Hotel Eleganz aus und garantiert Ihnen einen Wohlfühlfaktor. Möchten Sie mehr als einen reinen Badeurlaub, dann verbinden Sie Strandferien mit einer VAE Mietwagenrundreise, bei der Sie Geschichte, Land und Leute hautnah erleben.

Badeferien für die ganze Familie in kinderfreundlichen Resorts

Reisen Sie nicht allein, sondern mit Ihrem Partner und Ihren Kindern? Auch das ist möglich. Unsere Arabien Spezialisten beraten Sie gerne und machen Ihnen ein interessantes Angebot für ein kinderfreundliches Hotel in den Emiraten. Für Ihren Aufenthalt mit Ihrer Familie empfehlen wir Ihnen das Fünf-Sterne-Resort Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa in Ras Al Khaimah, in dem Sie alles für Ihren Nachwuchs finden. Neben zwei Kinderplanschbecken gibt es eine fantastische Wasserrutsche und einen Kids-Club, der Ihre Kinder täglich mehrere Stunden lang unterhält.

Das Hotel hält komfortable Zimmer, Junior Suiten und sogar eigene Villen ausserhalb des Hauptgebäudes parat. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Wahl Ihres Hotels und lassen Ihre VAE Ferien zum Erlebnis werden.

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Hotels

Formel 1

Die Ferrari World und das spektakuläre Rennen erleben

Honeymoon VAE

In den Luxushotels der Emirate romantische Flitterwochen verbringen

Safaris in der Wüste

Rundreisen durch die beeindruckende Wüstenlandschaft der Emirate

Yas Island

Ein Abstecher auf die Trauminsel sorgt für Spass

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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