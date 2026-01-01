Tausend und einer Nacht in den Arabischen Emiraten

Suchen Sie die perfekten Ferien in den VAE? Dann buchen Sie ein luxuriöses Fünf-Sterne-Resort in der Metropole Abu Dhabi, etwa 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier finden Sie ein Hotel mit privatem Sandstrand, gelegen an einer traumhaften Lagune, warmem Meerwasser und grosszügigen Pools. Sie erleben Luxus vom feinsten und geniessen abends Ihr Dinner in einem der hervorragenden Hotelrestaurants, wo schon mehrere Starköche kochten. Begeben Sie sich anschliessend in eine der Bars und lassen Sie den Abend bei einem Glas Wein ausklingen.

Mit fast 400 Zimmern und Suiten strahlt das Hotel Eleganz aus und garantiert Ihnen einen Wohlfühlfaktor. Möchten Sie mehr als einen reinen Badeurlaub, dann verbinden Sie Strandferien mit einer VAE Mietwagenrundreise, bei der Sie Geschichte, Land und Leute hautnah erleben.

Badeferien für die ganze Familie in kinderfreundlichen Resorts

Reisen Sie nicht allein, sondern mit Ihrem Partner und Ihren Kindern? Auch das ist möglich. Unsere Arabien Spezialisten beraten Sie gerne und machen Ihnen ein interessantes Angebot für ein kinderfreundliches Hotel in den Emiraten. Für Ihren Aufenthalt mit Ihrer Familie empfehlen wir Ihnen das Fünf-Sterne-Resort Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa in Ras Al Khaimah, in dem Sie alles für Ihren Nachwuchs finden. Neben zwei Kinderplanschbecken gibt es eine fantastische Wasserrutsche und einen Kids-Club, der Ihre Kinder täglich mehrere Stunden lang unterhält.

Das Hotel hält komfortable Zimmer, Junior Suiten und sogar eigene Villen ausserhalb des Hauptgebäudes parat. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Wahl Ihres Hotels und lassen Ihre VAE Ferien zum Erlebnis werden.