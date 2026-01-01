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Wadi Rum, Jordanien

Jordanien Rundreisen vom Spezialisten

Zwischen Tradition und Moderne

Jordanien ist ein facettenreiches Land voller Kontraste. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander. Besonders deutlich wird das in der dynamischen Hauptstadt Amman zwischen Wolkenkratzern und der historischen Altstadt. Zu den Highlights auf jeder Jordanien Reise gehört ein Besuch in der Felsenstadt, dem UNESCO Weltkulturerbe Petra. Weiter südlich können Sie sich in den spektakulären Wüstenlandschaften der Wadi Rum auf die Spuren des Lawrence of Arabia begeben. In Jordanien befindet sich der biblische Berg Nebo, von wo Mose das gelobte Heilige Land überblicken durfte.

Die historische Stadt Jerash mit den unzähligen Ausgrabungsstätten im nördlichen Jordanien ist ebenfalls äusserst sehenswert. Lassen Sie sich ein auf das moderne und geschichtsträchtige Königreich, das auch Sie in seinen Bann ziehen wird. Unsere Jordanien Spezialisten stellen Ihnen kompetente Reiseführer zur Seite.

Icon map7 Tage
Höhepunkte Jordanien
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq, Die römischen Ruinen, Felsenstadt der Nabatäer in Petra, Wadi Rum
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Jordanien Deliziös
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die kulinarischen Köstlichkeiten des Nahen Ostens, Die sympathische und freundliche Bevölkerung, Besuch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Jordanien zum Kennenlernen
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die Wüstenschlösser im Osten, Die antike Stadt Jerash, Wunderbare Aussicht aufs Tote Meer, Petra by...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map6 Tage
Trekking von Dana nach Petra
Preis auf Anfrage
ab Dana bis Petra
Highlights: Wanderung im Dana Reservat, Trekking von Feynan nach Al Bustan, Durch eine enge Felsenschlucht bis zum...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Entdecken Sie das alte Königreich

Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Jordanien-Erlebnis mit Besuchen in Amman, Petra und Jerash. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Jordanien Reise ist ein heilender Kuraufenthalt am Toten Meer. Abschliessend können Sie im Badeort und Taucherparadies Aqaba entspannen. Sprechen Sie uns gerne an!

Jordanien und die heiligen Stätten Palästinas

Unser besonderer Tipp ist die Kombination von Ihrer Reise nach Jordanien mit einem Aufenthalt in Palästina. Besuchen Sie die Heilige Stadt Jerusalem, die Grabstätte von Lazarus und die Stadt Jericho am Jordanufer. Die Reise beginnt und endet jeweils in der jordanischen Hauptstadt Amman. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten stellen Ihnen die geführte Rundreise nach Ihren Wünschen zusammen.

Kulturreisen

Jordanien ist reich an kulturellen Schätzen

Jordanien – Totes Meer

Schwereloses Baden im natürlichsten Spa der Welt

Tauchen in Jordanien

Erleben und entdecken Sie die schillernde Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Alle Informationen für abwechslungsreiche und unvergessliche Ferien in Jordanien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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