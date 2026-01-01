Jordanien Rundreisen vom Spezialisten
Zwischen Tradition und Moderne
Höhepunkte Jordanien
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq, Die römischen Ruinen, Felsenstadt der Nabatäer in Petra, Wadi Rum
7 Tage / 6 Nächte
Jordanien Deliziös
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die kulinarischen Köstlichkeiten des Nahen Ostens, Die sympathische und freundliche Bevölkerung, Besuch...
8 Tage / 7 Nächte
Jordanien zum Kennenlernen
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights: Die Wüstenschlösser im Osten, Die antike Stadt Jerash, Wunderbare Aussicht aufs Tote Meer, Petra by...
8 Tage / 7 Nächte
Trekking von Dana nach Petra
Preis auf Anfrage
ab Dana bis Petra
Highlights: Wanderung im Dana Reservat, Trekking von Feynan nach Al Bustan, Durch eine enge Felsenschlucht bis zum...
6 Tage / 5 Nächte
Entdecken Sie das alte Königreich
Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Jordanien-Erlebnis mit Besuchen in Amman, Petra und Jerash. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Jordanien Reise ist ein heilender Kuraufenthalt am Toten Meer. Abschliessend können Sie im Badeort und Taucherparadies Aqaba entspannen. Sprechen Sie uns gerne an!
Jordanien und die heiligen Stätten Palästinas
Unser besonderer Tipp ist die Kombination von Ihrer Reise nach Jordanien mit einem Aufenthalt in Palästina. Besuchen Sie die Heilige Stadt Jerusalem, die Grabstätte von Lazarus und die Stadt Jericho am Jordanufer. Die Reise beginnt und endet jeweils in der jordanischen Hauptstadt Amman. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten stellen Ihnen die geführte Rundreise nach Ihren Wünschen zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen