Jordanien Reisen vom Spezialisten
Faszinierende Jordanien Ferien
Willkommen in Jordanien
Jordanien begeistert Besucher seit Jahrhunderten mit seinen Weltkulturerbestätten, freundlichen Städten und inspirierenden Wüstenlandschaften.
Petra
Die antike Stadt Petra ist eines der Nationalschätze Jordaniens und bei weitem die bekannteste Touristenattraktion. Petra ist das Erbe der Nabatäer, eines fleissigen arabischen Volkes, das vor mehr als 2.000 Jahren im Süden Jordaniens siedelte. Damals bewundert für seine raffinierte Kultur, seine massive Architektur und den genialen Komplex von Dämmen und Wasserkanälen, ist Petra ein UNESCO-Weltkulturerbe und eines der neuen sieben Weltwunder.
Bewohnt von den Nabatäern, Edomiten und Römern, brachte Petra das Wissen und die Fähigkeiten dieser Völker zusammen, um dieses Weltwunder zu erschaffen. In Petra rasteten Karawanen, beladen mit Weihrauch, Seide, Gewürzen und anderen exotischen Waren.
Amman
Amman, die Hauptstadt Jordaniens, ist eine faszinierende Stadt der Kontraste - eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu, gelegen auf einem hügeligen Gebiet zwischen der Wüste und dem fruchtbaren Jordantal. Im Herzen der Stadt reihen sich hochmoderne Gebäude, Hotels, schicke Restaurants, Kunstgalerien und Boutiquen gemütlich an traditionelle Kaffeehäuser und winzige Kunsthandwerkerwerkstätten. Die Stadtviertel von Amman sind vielfältig und reichen im kulturellen und historischen Kontext von der Hektik der Märkte in der Innenstadt über die Kunstgalerien von Jabal Lweibdeh bis hin zum modernen Einkaufsviertel Abdali.
Wadi Rum
"Das Tal des Mondes", das in mehreren Hollywood-Spielfilmen als Mars dargestellt wird, ist ein arabisches Märchen, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Wadi Rum ist die Heimat nomadischer Beduinenstämme und ein ruhiger Zufluchtsort für Sterne, Sand und Sonne. Einst von den Nabatäern der prähistorischen Zeit bewohnt, erlaubt Wadi Rum, sich in grossen Landschaften und Horizontlinien zu verlieren. Die Stille der Wüste beruhigt den Geist und befreit die Gedanken von Unordnung.
Jerash
Jerash ist eine erstaunliche Mischung aus griechisch-römischen und orientalischen Einflüssen. Im Frühling ist Jerash mit seinen schönen sanften Hügeln und dem üppigen Grün ein grossartiger Ort, der einen Rhythmus hat, den man sonst nirgendwo in Jordanien findet. Ausserdem findet in Jerash jedes Jahr das Jerash Festival of Culture and Arts statt, ein dreiwöchiges Sommerprogramm mit Volkstänzen, Musik und Theateraufführungen.
Aqaba
An der Südspitze Jordaniens gelegen, etwa 4 Stunden von der Hauptstadt Amman entfernt, liegt Aqaba, eine Strandstadt mit jordanischer Ausstrahlung. Ausgestattet mit den örtlichen Wasserlöchern, dem Wassersport und einem historischen Flair für diejenigen, die die Vergangenheit wieder aufleben lassen wollen, ist Aqaba eine spannende Ergänzung zum grossstädtischen Reiz von Amman.
Totes Meer
Ein spektakuläres Naturwunder ist das Tote Meer. Die Hauptattraktion am Toten Meer ist das warme, beruhigende, super salzige Wasser selbst - etwa zehnmal salziger als Meerwasser und reich an Chloridsalzen von Magnesium, Natrium, Kalium, Brom und einigen anderen. Das ungewöhnlich warme, unglaublich schwimmfähige und mineralstoffreiche Wasser zieht seit der Antike Besucher an, darunter König Herodes der Grosse und die schöne ägyptische Königin Kleopatra.
Sie alle haben im reichen, schwarzen, anregenden Schlamm des Toten Meeres geschwelgt und sind mühelos auf dem Rücken geschwommen, während sie die gesunden Mineralien des Wassers zusammen mit den sanft zerstreuten Strahlen der jordanischen Sonne aufnahmen.
Umm El Jimal
Umm El Jimal gilt als eine arabische Oase für die Wüstenkarawanen. Sie liegt sechsundachtzig Kilometer von der Hauptstadt Amman entfernt und ist als "Schwarze Oase" bekannt, da sie eine grosse Anzahl von schwarzen Vulkangesteinen enthält. Die Geschichte dieser Stadt geht bis in die rumänische byzantinische Zeit zurück.
Welches ist die beste Reisezeit für Jordanien?
Frühling und Herbst sind die beste Zeit, um Jordanien zu bereisen, da die Tage mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, angenehm warm sind. Die Nächte aber sind kühl. Die Erkundung der Stätten in diesem Klima ist angenehm, es ist nicht zu heiss zum Wandern in den Naturreservaten und sowohl Flora als auch Fauna sind reichlich vorhanden.
Die Sommermonate sind sehr heiss, mit Temperaturen bis zu 40°C. In den Wintermonaten liegt in Jordanien oft Schnee und die Nächte werden kalt; besonders in den Wüstenregionen. Im Winter fällt auch der grösste Teil des Regens, aber die Schauer sind meist kurz und heftig.
Unsere erfahrenen Jordanien-Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Reiseplanung.
Geführte Rundreise oder Mietwagen: So entdecken Sie Jordanien
Jordanien ist ein ideales Reiseland für Entdecker: Die Distanzen sind kurz, die Strassen gut ausgebaut, und zwischen Amman und Aqaba liegen alle grossen Höhepunkte des Königreichs. Auf einer geführten Jordanien Rundreise sind Sie in kleiner Gruppe oder privat mit einer Reiseleitung unterwegs, die Ihnen die Geschichte der Nabatäer, Römer und Kreuzfahrer lebendig näherbringt. Selbstfahrer wählen eine Mietwagenrundreise durch Jordanien: Der Desert Highway verbindet Amman in wenigen Stunden mit dem Süden des Landes, während der historische Kings Highway über Madaba und Kerak nach Petra führt und zu den schönsten Panoramastrassen des Nahen Ostens zählt.
Unterwegs passieren Sie das gewaltige Wadi Mujib, das wegen seiner steil abfallenden Schluchten auch als «Grand Canyon Jordaniens» bezeichnet wird, sowie das Biosphärenreservat Dana, in dem markierte Wanderwege durch eine eindrückliche Berglandschaft führen. Unsere Spezialisten stellen Ihre Route individuell zusammen und reservieren unterwegs geprüfte Jordanien Hotels.
Kulturreisen: Madaba, Berg Nebo und Kerak
Ergänzend zu Petra und Jerash lohnen weitere Kulturschätze einen Halt: In Madaba bestaunen Sie die berühmte byzantinische Mosaikkarte des Heiligen Landes, vom Berg Nebo schweift der Blick über das Jordantal bis zum Toten Meer, und die mächtige Kreuzfahrerburg Kerak thront eindrücklich über dem gleichnamigen Städtchen. Im grünen Norden des Landes lohnt zudem die Burg Ajloun einen Abstecher, und an der Taufstelle Bethanien am Jordan, ebenfalls UNESCO-Welterbe, wird biblische Geschichte greifbar.
Wie sich diese Orte am besten in Ihre Reise einbauen lassen, zeigen unsere Reiseideen für Kulturreisen in Jordanien – unsere Spezialisten planen die Etappen so, dass genug Zeit zum Vertiefen bleibt.
Erholung am Toten Meer einplanen
Viele unserer Gäste lassen ihre Rundreise mit zwei bis drei Nächten am Toten Meer ausklingen. Die Resorts an der jordanischen Küste verfügen über eigene Badestellen, Pools und Spa-Bereiche, in denen Anwendungen mit dem mineralreichen Schlamm angeboten werden. So verbinden Sie Kultur, Wüste und Erholung in einer einzigen Reise.
Anreise ab der Schweiz und Reisepraxis
Amman erreichen Sie ab der Schweiz in rund viereinhalb bis fünf Flugstunden – je nach Saison nonstop oder mit einem kurzen Zwischenhalt an einem europäischen Drehkreuz. Die Zeitverschiebung beträgt lediglich ein bis zwei Stunden, ein Jetlag ist deshalb kein Thema. Landeswährung ist der Jordanische Dinar; in Hotels und grösseren Geschäften werden Kreditkarten breit akzeptiert. Mit Englisch kommen Sie im ganzen Land gut zurecht, und die sprichwörtliche jordanische Gastfreundschaft macht das Reisen besonders angenehm.
Einreise und Sicherheit
Schweizer Staatsangehörige benötigen für Jordanien einen gültigen Reisepass sowie ein Visum. Die wichtigsten Angaben für Ihre Reisevorbereitung finden Sie auf unserer Seite mit Jordanien Reiseinformationen; verbindliche Sicherheits- und Einreisehinweise publiziert das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Unsere Spezialisten informieren Sie bei der Buchung über den jeweils aktuellen Stand.
Was gehört ins Gepäck?
Für Petra und die Naturreservate empfehlen sich gut eingelaufene Wanderschuhe und ein Sonnenhut – die Wege durch den Siq und hinauf zum Kloster Ad-Deir sind länger, als viele erwarten. Abends kann es in der Wüste und im Hochland auch im Frühling und Herbst empfindlich kühl werden, eine warme Schicht gehört deshalb in jeden Koffer. Für das Tote Meer sind Badeschuhe praktisch, und Badekleidung ist in den Resorts selbstverständlich; ausserhalb der Hotelanlagen wird dezente Kleidung geschätzt.
Kulinarik: Mansaf, Mezze und Kardamom-Kaffee
Die jordanische Küche ist ein Erlebnis für sich: Zum Nationalgericht Mansaf – Lamm mit Reis und einer Sauce aus fermentiertem Joghurt – werden vielfältige Mezze wie Hummus, Moutabel und Taboulé gereicht. Dazu trinkt man süssen Tee mit frischer Minze oder Salbei sowie mit Kardamom verfeinerten Kaffee. In Amman lohnt sich ein Streifzug durch die Cafés und Restaurants rund um die Rainbow Street, während in den Beduinencamps des Wadi Rum das Zarb serviert wird – Fleisch und Gemüse, stundenlang im heissen Wüstensand gegart.
Jordanien mit Kindern
Jordanien eignet sich gut für Familien mit etwas älteren Kindern: Kamelritte und Jeepfahrten im Wadi Rum, eine Übernachtung im Beduinencamp unter dem Sternenhimmel und das schwerelose Baden im Toten Meer begeistern kleine und grosse Abenteurer gleichermassen. In Aqaba sorgen Hotelstrände und Schnorchelausflüge zu den Riffen des Roten Meeres für Badeferien-Stimmung – die Korallengärten liegen hier oft dicht unter der Wasseroberfläche und sind auch für Einsteiger gut zugänglich. Bei der Planung achten unsere Spezialisten auf kurze Fahretappen und familienfreundliche Unterkünfte.
Kombination mit Dubai, den Emiraten oder Oman
Dank guter Flugverbindungen über die Drehkreuze am Golf lässt sich Jordanien attraktiv mit weiteren Zielen der Region verbinden: Kombinieren Sie die Kulturschätze des Königreichs mit einer Städtereise nach Dubai, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder mit den Bergen und Wüsten des Oman. So erleben Sie auf einer einzigen Reise zwei ganz unterschiedliche Facetten Arabiens – von der antiken Felsenstadt bis zur futuristischen Skyline.
Persönlich beraten vom Jordanien Spezialisten
Als Schweizer Reiseveranstalter mit langjähriger Arabien-Erfahrung kennen wir Jordanien aus eigener Anschauung. Unser Spezialisten-Team weiss, welche Unterkunft zu Ihnen passt, wie viel Zeit Sie für Petra einplanen sollten und wann sich das Wadi Rum am schönsten zeigt. Jede Reise wird individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten – vom Flug über geprüfte Hotels bis zu Ausflügen mit lokalen Guides. So reisen Sie entspannt und wissen jederzeit, dass in der Schweiz jemand erreichbar ist, der Ihre Reise persönlich zusammengestellt hat.
Klimatabelle Jordanien
Die Werte beziehen sich auf Amman und das jordanische Hochland; am Roten Meer bei Aqaba und am Toten Meer liegen die Temperaturen ganzjährig deutlich höher:
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur Rotes Meer (°C)
|Regentage
|Januar
|12
|4
|22
|8
|Februar
|14
|4
|21
|8
|März
|17
|6
|22
|6
|April
|23
|10
|23
|3
|Mai
|28
|14
|25
|1
|Juni
|31
|17
|26
|0
|Juli
|32
|19
|27
|0
|August
|32
|19
|28
|0
|September
|31
|17
|27
|0
|Oktober
|27
|14
|26
|2
|November
|20
|9
|25
|4
|Dezember
|14
|5
|23
|7
Die Tabelle bestätigt Frühling und Herbst als beste Reisezeit: Von März bis Mai und von September bis November ist es tagsüber angenehm warm und weitgehend trocken. Der Winter bringt im Hochland die meisten Regentage und kühle Nächte, der Hochsommer teils grosse Hitze – vor allem in der Wüste und am Toten Meer. Baden im Roten Meer bei Aqaba ist dank Wassertemperaturen von 21 bis 28 Grad das ganze Jahr über möglich.
Unsere Highlights in Jordanien
Mietwagenrundreisen Jordanien
Jordanien ist ein sicheres Reiseland und lässt sich gut auf eigene Faust mit dem Mietwagenrundreisen Jordanien erkunden. Unsere Spezialisten stellen gerne eine individuell geplante Rundreise inklusive Jordanien Hotels für Sie zusammen:
Sie wählen aus mehreren vorgeplanten Routen zu den Highlights des Landes. Dazu gehören Ausflüge zu den Wüstenschlössern nahe der Hauptstadt, ans Meer und zum UNESCO-Weltkulturerbe Petra. Ganz in der Nähe befindet sich die rote Wüste Wadi Rum, einer der wohl faszinierendsten Orte dieser Welt voller genialer Fotomotive.
In Jordanien tauchen
Wenn Sie gerne tauchen, sollten Sie ans Rote Meer reisen. Hier erwarten Sie viele Tauchspots mit bunten Fischschwärmen und Riffen sowie Wracks versunkener Schiffe nahe der Küste und dicht unter der Wasseroberfläche.
Ein Tag in Amman
Nahezu alle Jordanien Reisen beginnen in der Hauptstadt Jordaniens. Hier gibt es kulturell viel zu entdecken. Besichtigen Sie unbedingt die beeindruckende König Abdallah I. Moschee, die Zitadelle, das Römische Theater sowie die Souks voller duftender Gewürze, bunter Tücher und handgemachter Keramiken. In Restaurants und Cafés können Sie arabische Baklava probieren, eine landestypische süsse Spezialität aus Blätterteig. Auch die Museen sind einen Besuch wert, insbesondere das Archäologische Museum. Vom Zitadellenhügel aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Römische Theater.
März bis Mai und September bis November. Dann liegen die Temperaturen angenehm zwischen 20 und 28 Grad. Der Hochsommer erreicht im Wadi Rum über 40 Grad, der Winter kann in Petra empfindlich kalt und regnerisch werden.
Mindestens zwei Tage. Der erste führt durch den Siq zum Schatzhaus und über die Hauptachse, der zweite zum Kloster Ad Deir und zu den Königsgräbern. Wer nur einen Tag hat, sieht bloss einen Bruchteil der Anlage.
Acht bis zehn Tage genügen für Amman, Jerash, das Tote Meer, Petra und das Wadi Rum. Das Land ist klein, die Fahrzeiten betragen selten mehr als drei Stunden.
Eine Wüstenlandschaft aus rotem Sand und aufragenden Sandsteinmassiven im Süden des Landes, Unesco-Welterbe. Übernachtet wird in Beduinencamps, von einfach bis luxuriös. Jeeptouren und Ballonfahrten bei Sonnenaufgang sind die üblichen Programme.
Schweizer Staatsangehörige benötigen ein Visum, das bei Einreise erhältlich ist. Günstiger ist der Jordan Pass, der Visumsgebühr und Eintritte zu Petra und weiteren Stätten kombiniert und vor der Reise online gekauft wird.
Ja, der hohe Salzgehalt trägt den Körper von selbst. Rasieren Sie sich vorher nicht und halten Sie das Wasser von den Augen fern. Die meisten Hotels am Nordufer verfügen über eigenen Strandzugang und Süsswasserduschen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen