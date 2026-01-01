Dubai Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Ferien in einer Region der Superlative
Entdecken Sie die Emirates auf eigene Faust
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Burj Khalifa, Ras Al Khor Naturschutzgebiet, Sheikh Zayed Grand Moschee, Oasenstadt Al Ain, Bergdorf Masafi
8 Tage / 7 Nächte
Schätze Abu Dhabis
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Kamelmarkt, Die Ausgrabungen von Hili, Die omanische Oase Buraimi, Die Liwa-Wüste, Die Tier- und...
8 Tage / 7 Nächte
Der Duft der Wüstenlandschaft
Vor den Toren von Abu Dhabi erstreckt sich die Rub al-Khali Wüste, die grösste zusammenhängende Sandwüste des Kontinents. Sie fahren mit dem Auto durch die Wüste Liwa in das Oasengebiet. Auf Ihrem Weg besuchen Sie einen typischen Kamelmarkt und die beeindruckenden Ausgrabungsstätten von Hili. Zurück an der Küste bringt Sie ein Boot zu der kleinen Insel Desert Island. Entspannen Sie in einem komfortablen Hotel oder erkunden die exotische Tier- und Pflanzenwelt um Sie herum. Die 8-tägige Mietwagenrundreise ist für Sie vorgeplant, das Tempo bestimmen Sie aber selbst.
Dubai Traumferien und Sehenswürdigkeiten
Mit der vorgefertigten Reiseroute «Faszination Hajar Gebirge» lernen Sie nicht nur bestimmte Regionen der Emirate kennen, sondern erhalten einen Gesamteindruck von Land und Leuten. Sie besichtigen Dubai, die Stadt der Superlative, und fahren durch das Hajar-Gebirge in das Strand- und Tauchparadies Fujairah. Den Abschluss bilden dann die heissen Quellen von Al Ain und die prachtvollen Bauten von Abu Dhabi.
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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