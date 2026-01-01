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Privatstraße zum Rennplatz Meydan, Dubai

Dubai Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien in einer Region der Superlative

Fahren Sie auf unserer Rundreise an der Küste entlang bis an die Grenze des Sultanats Oman. Das Platzangebot in Ihrem Mietwagen ist ausreichend für bis zu vier Personen. So haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam ganz entspannt Land und Leute kennenzulernen. Die Route führt Sie vorbei an interessanten Orten, Denkmälern und durch einzigartige Landschaften. Eine eintägige Kreuzfahrt durch die Fjorde Dubais eröffnet Ihnen den Blick auf die Schönheiten vom Wasser aus. Vertrauen Sie auf die attraktive Routenplanung von unseren Spezialisten.

Icon map8 Tage
Entdecken Sie die Emirates auf eigene Faust
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Burj Khalifa, Ras Al Khor Naturschutzgebiet, Sheikh Zayed Grand Moschee, Oasenstadt Al Ain, Bergdorf Masafi
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Schätze Abu Dhabis
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Kamelmarkt, Die Ausgrabungen von Hili, Die omanische Oase Buraimi, Die Liwa-Wüste, Die Tier- und...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Der Duft der Wüstenlandschaft

Vor den Toren von Abu Dhabi erstreckt sich die Rub al-Khali Wüste, die grösste zusammenhängende Sandwüste des Kontinents. Sie fahren mit dem Auto durch die Wüste Liwa in das Oasengebiet. Auf Ihrem Weg besuchen Sie einen typischen Kamelmarkt und die beeindruckenden Ausgrabungsstätten von Hili. Zurück an der Küste bringt Sie ein Boot zu der kleinen Insel Desert Island. Entspannen Sie in einem komfortablen Hotel oder erkunden die exotische Tier- und Pflanzenwelt um Sie herum. Die 8-tägige Mietwagenrundreise ist für Sie vorgeplant, das Tempo bestimmen Sie aber selbst.

Dubai Traumferien und Sehenswürdigkeiten

Mit der vorgefertigten Reiseroute «Faszination Hajar Gebirge» lernen Sie nicht nur bestimmte Regionen der Emirate kennen, sondern erhalten einen Gesamteindruck von Land und Leuten. Sie besichtigen Dubai, die Stadt der Superlative, und fahren durch das Hajar-Gebirge in das Strand- und Tauchparadies Fujairah. Den Abschluss bilden dann die heissen Quellen von Al Ain und die prachtvollen Bauten von Abu Dhabi.

Flitterwochen in Dubai

Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai

Ferien mit Kindern in Dubai

Dubai eignet sich hervorragend für Ferien mit der gesamten Familie

Wüstensafaris in Dubai

Die Wüste mit geführten Touren und Safaris erleben

Dubai Golfreisen

Perfekt gepflegte Greens inmitten der faszinierenden Weite der Wüste

Badeferien in Dubai

Exklusive Badeferien an den schönsten Stränden Dubais

Reiseinformationen

Wichtige und nützliche Informationen für gelungene Ferien in Dubai

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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