Der Duft der Wüstenlandschaft

Vor den Toren von Abu Dhabi erstreckt sich die Rub al-Khali Wüste, die grösste zusammenhängende Sandwüste des Kontinents. Sie fahren mit dem Auto durch die Wüste Liwa in das Oasengebiet. Auf Ihrem Weg besuchen Sie einen typischen Kamelmarkt und die beeindruckenden Ausgrabungsstätten von Hili. Zurück an der Küste bringt Sie ein Boot zu der kleinen Insel Desert Island. Entspannen Sie in einem komfortablen Hotel oder erkunden die exotische Tier- und Pflanzenwelt um Sie herum. Die 8-tägige Mietwagenrundreise ist für Sie vorgeplant, das Tempo bestimmen Sie aber selbst.

Dubai Traumferien und Sehenswürdigkeiten

Mit der vorgefertigten Reiseroute «Faszination Hajar Gebirge» lernen Sie nicht nur bestimmte Regionen der Emirate kennen, sondern erhalten einen Gesamteindruck von Land und Leuten. Sie besichtigen Dubai, die Stadt der Superlative, und fahren durch das Hajar-Gebirge in das Strand- und Tauchparadies Fujairah. Den Abschluss bilden dann die heissen Quellen von Al Ain und die prachtvollen Bauten von Abu Dhabi.