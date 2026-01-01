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The Betsy South Beach

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Miami Beach

Ein erstklassiges Boutiquehotel mitten im Art Deco District.

Beschreibung

Lage
Direkt am Ocean Drive in South Beach gelegen, ist das Hotel nur durch den Ocean Drive und den Lumus Park vom Strand getrennt.
Angebot
Zum Angebot gehören 2 Restaurants, eine Snackbar, ein Café, eine Lobby-Bar, 2 Aussenpools, eine Dachterrasse, eine Bibliothek sowie ein Fitnessraum. Zudem werden Spa-Behandlungen und Beach-Service angeboten.
Zimmer
Die 61 Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet mit Minibar, Bademänteln und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage

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