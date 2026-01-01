Beschreibung

Lage Direkt am Ocean Drive in South Beach gelegen, ist das Hotel nur durch den Ocean Drive und den Lumus Park vom Strand getrennt.

Angebot Zum Angebot gehören 2 Restaurants, eine Snackbar, ein Café, eine Lobby-Bar, 2 Aussenpools, eine Dachterrasse, eine Bibliothek sowie ein Fitnessraum. Zudem werden Spa-Behandlungen und Beach-Service angeboten.