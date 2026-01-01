The President Hotel South Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Im Herzen von South Beach im Art Déco- Viertel an der Collins Avenue gelegen und von Schweizern geführt. Nur 1 Block vom Strand entfernt.
Angebot
Restaurant.
Zimmer
64 geschmackvoll und individuell eingerichtete Zimmer mit Kühlschrank.
Unsere Meinung
In diesem klassischen Art Déco-Hotel aus dem Jahre 1939 sind viele der ursprünglichen Details erhalten geblieben, darunter Terrazzoböden, Wandgemälde und Stilmöbel. Ideal für aktive Gäste, welche das Nachtleben von Miami Beach schätzen.
Preis auf Anfrage
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