Im Herzen von South Beach im Art Déco- Viertel an der Collins Avenue gelegen und von Schweizern geführt. Nur 1 Block vom Strand entfernt.

In diesem klassischen Art Déco-Hotel aus dem Jahre 1939 sind viele der ursprünglichen Details erhalten geblieben, darunter Terrazzoböden, Wandgemälde und Stilmöbel. Ideal für aktive Gäste, welche das Nachtleben von Miami Beach schätzen.