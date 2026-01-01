Beschreibung

Lage Den Bayside Marketplace erreichen Sie in ca. 10 Minuten und den Metromover in 5 Minuten zu Fuss. Der Art Déco District von Miami Beach ist ca. 20 Minuten mit dem Auto entfernt.

Angebot Zwei Restaurants, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Aussenpool auf der Dachterrasse, ein Fitnessraum sowie Spa-/ Schönheitsbehandlungen werden angeboten.