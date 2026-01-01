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Kimpton EPIC Hotel

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Miami

Erstklassiges Hotel an guter Lage.

Beschreibung

Lage
Den Bayside Marketplace erreichen Sie in ca. 10 Minuten und den Metromover in 5 Minuten zu Fuss. Der Art Déco District von Miami Beach ist ca. 20 Minuten mit dem Auto entfernt.
Angebot
Zwei Restaurants, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Aussenpool auf der Dachterrasse, ein Fitnessraum sowie Spa-/ Schönheitsbehandlungen werden angeboten.
Zimmer
Die 411 Zimmer sind hell und modern mit raumhohen Fenstern und Holzböden, Minibar und Balkon eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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