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Hyatt Centric South Beach

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Miami Beach

Topmodernes Hotel im klassischen Boutique-Stil.

Beschreibung

Lage
Mitten in South Beach, gleich gegenüber des Loews Miami Beach und nur wenige Meter vom Strand entfernt gelegen.
Angebot
Das Hotel verfügt neben einer Bar, einem Fitnesscenter und einem Pool mit dem DECK Sixteen Restaurant, welches für seine spanischen und mediteranen Gerichte bekannt ist, über eine exzellente kulinarische Adresse.
Zimmer
Die 105 modernen Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten wie Flachbild-TV, iPod- Dockingstation, Kaffekocher und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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