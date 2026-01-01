Beschreibung

Lage Das Hotel liegt am Bayfront Park und der Bucht von Miami, wenige Gehminuten vom Bayside Marketplace entfernt. Der Kreuzfahrthafen ist in 5 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Angebot Ein Restaurant, ein Frühstücksrestaurant, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Coffeeshop, eine Terrasse mit Aussenpool, ein Spa und Fitnesscenter runden das Angebot ab.