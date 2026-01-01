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InterContinental Miami

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Miami

Das richtige Hotel für einen Aufenthalt vor oder nach einer Kreuzfahrt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt am Bayfront Park und der Bucht von Miami, wenige Gehminuten vom Bayside Marketplace entfernt. Der Kreuzfahrthafen ist in 5 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, ein Frühstücksrestaurant, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Coffeeshop, eine Terrasse mit Aussenpool, ein Spa und Fitnesscenter runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 653 Zimmer sind geschmackvoll mit Nespresso Kaffeemaschine, Minibar, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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