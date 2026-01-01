InterContinental Miami
Miami
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt am Bayfront Park und der Bucht von Miami, wenige Gehminuten vom Bayside Marketplace entfernt. Der Kreuzfahrthafen ist in 5 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, ein Frühstücksrestaurant, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Coffeeshop, eine Terrasse mit Aussenpool, ein Spa und Fitnesscenter runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 653 Zimmer sind geschmackvoll mit Nespresso Kaffeemaschine, Minibar, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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