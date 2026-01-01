The Tony Hotel South Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich in einem der Art Déco Gebäude aus den 1930er Jahren an der Collins Avenue. Restaurants, Bars und Geschäfte gibt es sich in unmittelbarer Nähe. Ocean Drive, Lummus Park und Strand sind nur einen Block entfernt.
Angebot
3 Restaurants, eine Lobby-Bar, ein Aussenpool, eine Pool-Bar auf der Dachterrasse sowie ein Fitnessraum gehören zu den Einrichtungen.
Zimmer
Die Farben der 74 Zimmer spiegeln den Strand, die Sonne und das Meer wider. Sie verfügen über einen Kaffeekocher, einen Mini-Kühlschrank, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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