Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich in einem der Art Déco Gebäude aus den 1930er Jahren an der Collins Avenue. Restaurants, Bars und Geschäfte gibt es sich in unmittelbarer Nähe. Ocean Drive, Lummus Park und Strand sind nur einen Block entfernt.

Angebot 3 Restaurants, eine Lobby-Bar, ein Aussenpool, eine Pool-Bar auf der Dachterrasse sowie ein Fitnessraum gehören zu den Einrichtungen.