Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Circa 39 Hotel

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Miami Beach

Ein gemütliches Boutiquehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Beschreibung

Lage
Das charmante und gemütliche Boutiquehotel liegt etwa 3 Kilometer nördlich von South Beach an ruhiger Lage und ist nur durch die Collins Avenue vom Strand getrennt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, ein gemütlicher Innenhof, ein Aussenpool sowie ein Fitnessraum gehören zum Angebot. Liegestühle und Sonnenschirme gibt es am Strand.
Zimmer
Die 100 gemütlichen Zimmer im Art Déco Stil verfügen über Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen