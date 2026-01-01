Circa 39 Hotel
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das charmante und gemütliche Boutiquehotel liegt etwa 3 Kilometer nördlich von South Beach an ruhiger Lage und ist nur durch die Collins Avenue vom Strand getrennt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, ein gemütlicher Innenhof, ein Aussenpool sowie ein Fitnessraum gehören zum Angebot. Liegestühle und Sonnenschirme gibt es am Strand.
Zimmer
Die 100 gemütlichen Zimmer im Art Déco Stil verfügen über Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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