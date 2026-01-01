Beschreibung

Lage Das charmante und gemütliche Boutiquehotel liegt etwa 3 Kilometer nördlich von South Beach an ruhiger Lage und ist nur durch die Collins Avenue vom Strand getrennt.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar, ein gemütlicher Innenhof, ein Aussenpool sowie ein Fitnessraum gehören zum Angebot. Liegestühle und Sonnenschirme gibt es am Strand.