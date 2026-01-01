Fontainebleau Miami Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das als Legende gefeierte Hotel liegt direkt an der Collins Avenue am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach. Ocean Drive und Lincoln Road sind ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
8 Restaurants, mehrere Bars und Lounges, ein Coffeeshop, 6 Aussenpools, Jacuzzis, ein Kinderpool, ein moderner Spa- und Wellnessbereich, Geschäfte, Fahrradverleih, Nachtclub, Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirme, diverse Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 1504 Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und stilvoll eingerichtet mit Minibar und WLAN (gegen Gebühr). Zimmer mit Balkon sowie Suiten können ebenfalls gebucht werden.
Preis auf Anfrage
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