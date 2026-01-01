Beschreibung

Lage Das als Legende gefeierte Hotel liegt direkt an der Collins Avenue am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach. Ocean Drive und Lincoln Road sind ca. 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot 8 Restaurants, mehrere Bars und Lounges, ein Coffeeshop, 6 Aussenpools, Jacuzzis, ein Kinderpool, ein moderner Spa- und Wellnessbereich, Geschäfte, Fahrradverleih, Nachtclub, Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirme, diverse Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr).