Beschreibung

Lage Nur 5 Gehminuten sind es vom Hotel zum Ocean Drive und zum Strand. Restaurants, Bars, Geschäfte und Clubs sind ebenfalls bequem zu Fuss erreichbar.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Café, eine Lounge, eine Pool-Bar, ein Aussenpool mit regelmässigen Parties und Events, Spa-Behandlungen und Fitnessprogramm. Am Strand gibt es einen eigenen Beach Club.