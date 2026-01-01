The Goodtime Hotel
Miami
Beschreibung
Lage
Nur 5 Gehminuten sind es vom Hotel zum Ocean Drive und zum Strand. Restaurants, Bars, Geschäfte und Clubs sind ebenfalls bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Café, eine Lounge, eine Pool-Bar, ein Aussenpool mit regelmässigen Parties und Events, Spa-Behandlungen und Fitnessprogramm. Am Strand gibt es einen eigenen Beach Club.
Zimmer
Die 266 mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer verfügen über Bademäntel sowie WLAN (gegen Gebühr). Die Standardzimmer haben ein Queensize-Bett und sind eher klein.
Preis auf Anfrage
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