Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich direkt am Strand vom Pompano Beach, 35 Kilometer nördlich des Flughafens von Fort Lauderdale und ca. 20 Kilometer südlich von Boca Raton. Zum Hilsboro Inlet Lighthouse ist es ein ca. 30-minütiger Spaziergang.

Angebot 2 Restaurants mit Bars, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum, Spa-Behandlungen sowie ein Fahrradverleih können genutzt werden. Liegestühle und Sonnenschirme am Strand und Kinderclub (gegen Gebühr).