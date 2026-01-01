Marriott Stanton South Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Am südlichen Ende von South Beach, direkt am Strand, begrüsst sie diese ansprechende Anlage. Zum Art Déco Viertel mit seinen Restaurants, Bars, Clubs und Boutiquen sind es etwa 15 Minuten zu Fuss.
Angebot
Zur Unterkunft gehören 3 Restaurants, ein Coffeeshop, 2 beheizbare Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum, ein kleines Spa sowie ein Fahrradverleih.
Zimmer
Die 224 Zimmer sind hell und modern gestaltet mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Balkon und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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