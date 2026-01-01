Sole Miami
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Strand in Sunny Isle. Zum Art Déco Viertel und zum Flughafen sind es ca. 30 Minuten und zur exklusiven Aventura Mall ca. 10 Minuten mit dem Auto. Mehrere Geschäfte, Restaurants und eine Alamo Autovermietstation befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Die Anlage verfügt über ein Restaurant, eine Bar mit Terrasse, einen Aussenpool mit Pool-Bar und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 249 Zimmer und Suiten sind modern und freundlich gestaltet und mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Balkon ausgestattet. WLAN gegen Gebühr. Zusätzlich buchbar sind Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage
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