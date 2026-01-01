AC Hotel Miami Wynwood
Miami
Beschreibung
Lage
Am Rande des Trendquartiers Wynwood gelegen. Die Wynwood Walls und der Miami Design District liegen nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Von hier aus gelangen Sie auch bequem über die Interstate 195 nach Miami Beach.
Angebot
Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar, ein Aussenpool auf der Dachterrrasse und ein Fitnessraum gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 153 Zimmer sind mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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