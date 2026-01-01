Beschreibung

Lage Am nördlichen Rand des Art Déco-Viertels, direkt am Strand gelegen. Die Lincoln Road sowie der Ocean Drive sind nur wenige Blocks entfernt und können bequem über den Boardwalk am Strand erreicht werden.

Angebot 3 Restaurants: das amerikanische Restaurant «The Dutch», das «Mr Chow» mit asiatischer Küche und das Poolrestaurant. 5 Bars unter anderem «Living Room» mit trendigen Cocktails. Der angesagte Nachtclub «Wall», 2 beheizbare Pools in hübscher Gartenanlage mit Poolbar. Gegen Gebühr: Grosszügiges Spa auf 3 Etagen verteilt mit 7 Anwendungsräumen, Nagel Lounge mit Maniküre- und Pediküre-Angeboten, verschiedene Massagen und Wellnessanwendungen sowie eine Boutique. Tennisplätze und ein Basketballplatz auf dem Dach. Diverse Wassersportmöglichkeiten am Strand.