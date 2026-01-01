W South Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Am nördlichen Rand des Art Déco-Viertels, direkt am Strand gelegen. Die Lincoln Road sowie der Ocean Drive sind nur wenige Blocks entfernt und können bequem über den Boardwalk am Strand erreicht werden.
Angebot
3 Restaurants: das amerikanische Restaurant «The Dutch», das «Mr Chow» mit asiatischer Küche und das Poolrestaurant. 5 Bars unter anderem «Living Room» mit trendigen Cocktails. Der angesagte Nachtclub «Wall», 2 beheizbare Pools in hübscher Gartenanlage mit Poolbar. Gegen Gebühr: Grosszügiges Spa auf 3 Etagen verteilt mit 7 Anwendungsräumen, Nagel Lounge mit Maniküre- und Pediküre-Angeboten, verschiedene Massagen und Wellnessanwendungen sowie eine Boutique. Tennisplätze und ein Basketballplatz auf dem Dach. Diverse Wassersportmöglichkeiten am Strand.
Zimmer
Die 312 sehr hellen und lichtdurchfluteten Studios und Suiten verströmen ein ganz spezielles Flair und sind mit TV, iPod-Dockingstation, kleinem Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle sowie Balkon ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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