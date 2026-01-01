Kimpton Surfcomber Hotel
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Herzen von Miami Beach, am Ocean Drive und ist nur wenige Schritte vom Strand mit seinen zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, eine Bar, ein Aussenpool, einen Fitnessraum mit Fitness- und Wellnesskursen, Tischtennis und Liegestühle am Strand. Diverse Wassersportmöglichkeiten durch externe Anbieter und gegen Gebühr.
Zimmer
Die 186 Zimmer sind stillvoll in neutralen Farben eingerichtet und verfügen über WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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