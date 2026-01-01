Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im Herzen von Miami Beach, am Ocean Drive und ist nur wenige Schritte vom Strand mit seinen zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, eine Bar, ein Aussenpool, einen Fitnessraum mit Fitness- und Wellnesskursen, Tischtennis und Liegestühle am Strand. Diverse Wassersportmöglichkeiten durch externe Anbieter und gegen Gebühr.