Beschreibung

Lage Das Hotel war in den 1960er Jahren eine beliebte Unterkunft von Hollywood-Stars und liegt gut 20 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und vom Flughafen Miami entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über 4 Restaurants, eines davon vom japanischen Chefkoch Nobu. Des Weiteren stehen Ihnen eine Lobby-Lounge, eine Pool-Bar, 3 Aussenpools, Jacuzzis, ein Spa, ein Schönheitssalon, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zur Verfügung.