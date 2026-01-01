Eden Roc Miami Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel war in den 1960er Jahren eine beliebte Unterkunft von Hollywood-Stars und liegt gut 20 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und vom Flughafen Miami entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 4 Restaurants, eines davon vom japanischen Chefkoch Nobu. Des Weiteren stehen Ihnen eine Lobby-Lounge, eine Pool-Bar, 3 Aussenpools, Jacuzzis, ein Spa, ein Schönheitssalon, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zur Verfügung.
Zimmer
Die 535 Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über einen Kaffeekocher sowie WLAN (gegen Gebühr). Ebenfalls buchbar sind Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage
Loading map...