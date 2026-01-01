Loews Miami Beach
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Zentral in South Beach, nur einen Block vom Ocean Drive entfernt gelegen, befindet sich dieses Erstklasshotel. Restaurants, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten finden Sie in der unmittelbaren Umgebung.
Angebot
Die Einrichtung besteht aus 3 Restaurants, 2 Bars, einem Coffeeshop, einem Aussenpool, einem Jacuzzi, einem Fitnessraum, einem Spa, einem Schönheitssalon und einem Kinderclub. Am Strand werden Liegestühle und Wassersportmöglichkeiten angeboten.
Zimmer
Die 800 Zimmer sind elegant mit Kaffeekocher, Minibar, Bademänteln und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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