Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Loews Miami Beach

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Miami Beach

Ein Ersklasshotel mit grossem Angebot für Familien.

Beschreibung

Lage
Zentral in South Beach, nur einen Block vom Ocean Drive entfernt gelegen, befindet sich dieses Erstklasshotel. Restaurants, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten finden Sie in der unmittelbaren Umgebung.
Angebot
Die Einrichtung besteht aus 3 Restaurants, 2 Bars, einem Coffeeshop, einem Aussenpool, einem Jacuzzi, einem Fitnessraum, einem Spa, einem Schönheitssalon und einem Kinderclub. Am Strand werden Liegestühle und Wassersportmöglichkeiten angeboten.
Zimmer
Die 800 Zimmer sind elegant mit Kaffeekocher, Minibar, Bademänteln und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen