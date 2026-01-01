Beschreibung

Lage Zentral in South Beach, nur einen Block vom Ocean Drive entfernt gelegen, befindet sich dieses Erstklasshotel. Restaurants, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten finden Sie in der unmittelbaren Umgebung.

Angebot Die Einrichtung besteht aus 3 Restaurants, 2 Bars, einem Coffeeshop, einem Aussenpool, einem Jacuzzi, einem Fitnessraum, einem Spa, einem Schönheitssalon und einem Kinderclub. Am Strand werden Liegestühle und Wassersportmöglichkeiten angeboten.