Grand Beach Hotel
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am langen Sandstrand von Miami Beach, ca. 10 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und South Beach entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, ein Coffeeshop, eine Pool-Bar, 3 beheizbare Aussenpools, ein Fitnesscenter, Yogakurse, Massage-Behandlungen, Liegestühle und Sonnenschirme sowie Wassersportmöglichkeiten am Strand.
Zimmer
Die 430 Suiten bieten einen Schlaf- und Wohnbereich mit Schlafsofa, eine Minibar, Kaffee-/Teekocher sowie Balkon. WLAN gegen Gebühr. Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern mit abgetrenntem Wohn-/Esszimmer sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage
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