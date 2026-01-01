Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am langen Sandstrand von Miami Beach, ca. 10 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und South Beach entfernt.

Angebot Ein Restaurant, ein Coffeeshop, eine Pool-Bar, 3 beheizbare Aussenpools, ein Fitnesscenter, Yogakurse, Massage-Behandlungen, Liegestühle und Sonnenschirme sowie Wassersportmöglichkeiten am Strand.