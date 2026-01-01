Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich ca. 15 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels, direkt am langen, breiten Sandstrand von Miami Beach.

Angebot 2 Restaurants, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Aussenpool, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Beach Club, eine Bowling- Anlage und ein angesagter Nachtclub gehören zur Einrichtung.