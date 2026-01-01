The Miami Beach EDITION
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich ca. 15 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels, direkt am langen, breiten Sandstrand von Miami Beach.
Angebot
2 Restaurants, eine Bar, eine Lobby-Lounge, ein Aussenpool, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Beach Club, eine Bowling- Anlage und ein angesagter Nachtclub gehören zur Einrichtung.
Zimmer
Die 294 Zimmer sind in warmen Naturfarben gehalten und mit Holzböden, raumhohen Fenstern, Minibar, Bademäntel und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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