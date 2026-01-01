Royal Palm South Beach Miami
Miami Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich 3 Blocks vom Art Déco Viertel entfernt und ist nur durch die Fussgängerpromenade vom Strand getrennt. Restaurants und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
3 Restaurants, eine Cocktail-Bar, eine Pool-Bar, eine Lobby-Lounge, 2 Aussenpools und ein Fitnessraum können genutzt werden. Liegestühle und Sonnenschirme sind am Strand verfügbar.
Zimmer
Die 393 Zimmer sind im Art Déco-Stil eingerichtet und verfügen über Kaffee-/Teekocher und Minibar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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