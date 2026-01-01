The Palms Hotel & Spa
Miami
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt direkt am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach, ca. 5 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen ein ausgezeichnetes Restaurant, eine Cocktail-Lounge, eine Tiki-Bar, ein Aussenpool in der grosszügigen Gartenanlage, ein Fitnessraum, Wellness- und Fitnesskurse, ein Spa, und ein Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.
Zimmer
Die 255 Zimmer sind stilvoll eingerichtet und mit Minibar, Bademänteln und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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