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The Palms Hotel & Spa

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Miami

Modernes Boutiquehotel mit einer gelungenen Kombination aus Neu und Alt.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft liegt direkt am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach, ca. 5 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen ein ausgezeichnetes Restaurant, eine Cocktail-Lounge, eine Tiki-Bar, ein Aussenpool in der grosszügigen Gartenanlage, ein Fitnessraum, Wellness- und Fitnesskurse, ein Spa, und ein Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.
Zimmer
Die 255 Zimmer sind stilvoll eingerichtet und mit Minibar, Bademänteln und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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