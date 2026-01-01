Die Unterkunft liegt direkt am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach, ca. 5 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels.

Zu den Annehmlichkeiten zählen ein ausgezeichnetes Restaurant, eine Cocktail-Lounge, eine Tiki-Bar, ein Aussenpool in der grosszügigen Gartenanlage, ein Fitnessraum, Wellness- und Fitnesskurse, ein Spa, und ein Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.