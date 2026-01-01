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Karibische Inselwelten ab La Romana

Leinen los ins Paradies. Kommen Sie mit auf eine atemberaubende Kreuzfahrt durch die vielfältige Inselwelt der Karibik und Mittelamerikas. Lassen Sie sich von weissen Stränden und türkisblauem Meer verzaubern oder besuchen Sie tropische Regenwälder und historisches Weltkulturerbe.

Reisedatum
02.12. – 16.12.2026

Karibische Inselwelten ab La Romana
ab CHF 3831.– / pro Person
ab/bis La Romana
Highlights:
- Vielfältige Karibikroute mit abwechslungsreichen Inseln
- Traumstrände, tropische Natur und koloniale Geschichte
- Entspanntes Langzeit‑Reisen mit dem Mein‑Schiff‑Wohlfühlkonzept
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag La Romana

In La Romana beginnt Ihre Karibikreise. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, an Bord anzukommen und die entspannte Wohlfühlatmosphäre von Mein Schiff zu geniessen. Am Abend nimmt das Schiff Kurs auf die farbenfrohe Inselwelt der Karibik.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Kralendijk

Bonaire empfängt Sie mit ruhiger Atmosphäre und ursprünglicher Natur. Die Insel ist bekannt für ihre farbenfrohe Unterwasserwelt, klare Strände und entspannte Lebensart – perfekt für einen genussvollen Start in die Inselwelt der südlichen Karibik.

4. Tag Willemstad

Curaçao verbindet holländisches Erbe mit karibischem Charme. Die farbenfrohe Hafenfront von Willemstad, kleine Buchten und kristallklares Wasser sorgen für ein abwechslungsreiches Erlebnis.

5. Tag Oranjestad

Aruba präsentiert sich sonnig, offen und vielseitig. Weisse Sandstrände, türkisfarbenes Meer und eine lebendige Hafenstadt prägen den Aufenthalt. Ob Badepause oder kleiner Stadtbummel – die Insel versprüht karibische Leichtigkeit.

6. Tag Tag auf See

7. Tag Isla Catalina

Heute ankern Sie vor Isla Catalina, einer kleinen tropischen Insel mit weissen Stränden und kristallklarem Wasser. Ein Tag für pure Entspannung in paradiesischer Umgebung – fernab von Hektik und Alltag.

8. Tag La Romana

Am Morgen kehrt das Schiff kurzzeitig nach La Romana zurück. Der Aufenthalt bietet Gelegenheit für einen ruhigen Start in die zweite Etappe der Reise, bevor es am Abend weiter Richtung östliche Karibik geht.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Road Town

Tortola begeistert mit grünen Hügeln, kleinen Buchten und karibischem Inselcharakter. Die Hauptstadt Road Town dient als Ausgangspunkt für Erkundungen in die traumhafte Inselwelt der Virgin Islands

11. Tag St. Maarten

St. Maarten verbindet französisches und niederländisches Lebensgefühl. Einkaufsmöglichkeiten, Strände und entspannte Atmosphäre machen diesen Hafen ebenso abwechslungsreich wie genussvoll.

12. Tag Tag auf See

13. Tag Samaná

Die Halbinsel Samaná zeigt die Dominikanische Republik von ihrer naturbelassenen Seite. Dichte Vegetation, Buchten und ursprüngliche Landschaften prägen diesen besonders stimmungsvollen Aufenthalt.

14. Tag Santo Domingo

Santo Domingo verbindet Geschichte und karibisches Leben. Die koloniale Altstadt, UNESCO‑Welterbe, gibt Einblicke in die bewegte Vergangenheit der Insel und bildet einen kulturellen Höhepunkt der Reise.

15. Tag La Romana

Am Morgen erreichen Sie wieder La Romana. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Karibikreise mit vielen Facetten, entspannten Seetagen und eindrucksvollen Inseln geht zu Ende.

Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis La Romana
Im Preis inbegriffen:
  • Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
  • Vollpension an Bord
  • Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
  • Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
  • Trinkgelder / Kabinenservice
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
  • Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Flugpaket Economy Class ab/bis Zürich
Nicht inbegriffen:
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Weitere Internetnutzung
  • Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
Hinweis:
  • Diese und andere Karibikreisenn zwischen November 2026 bis März 2027 können via Knecht Reisen gebucht werden.

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 3831.– / pro Person

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