Karibische Inselwelten ab La Romana
Karibische Inselwelten ab La Romana
ab CHF 3831.– / pro Person
ab/bis La Romana
Highlights:
- Vielfältige Karibikroute mit abwechslungsreichen Inseln
- Traumstrände, tropische Natur und koloniale Geschichte
- Entspanntes Langzeit‑Reisen mit dem Mein‑Schiff‑Wohlfühlkonzept
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag La Romana
In La Romana beginnt Ihre Karibikreise. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, an Bord anzukommen und die entspannte Wohlfühlatmosphäre von Mein Schiff zu geniessen. Am Abend nimmt das Schiff Kurs auf die farbenfrohe Inselwelt der Karibik.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Kralendijk
Bonaire empfängt Sie mit ruhiger Atmosphäre und ursprünglicher Natur. Die Insel ist bekannt für ihre farbenfrohe Unterwasserwelt, klare Strände und entspannte Lebensart – perfekt für einen genussvollen Start in die Inselwelt der südlichen Karibik.
4. Tag Willemstad
Curaçao verbindet holländisches Erbe mit karibischem Charme. Die farbenfrohe Hafenfront von Willemstad, kleine Buchten und kristallklares Wasser sorgen für ein abwechslungsreiches Erlebnis.
5. Tag Oranjestad
Aruba präsentiert sich sonnig, offen und vielseitig. Weisse Sandstrände, türkisfarbenes Meer und eine lebendige Hafenstadt prägen den Aufenthalt. Ob Badepause oder kleiner Stadtbummel – die Insel versprüht karibische Leichtigkeit.
6. Tag Tag auf See
7. Tag Isla Catalina
Heute ankern Sie vor Isla Catalina, einer kleinen tropischen Insel mit weissen Stränden und kristallklarem Wasser. Ein Tag für pure Entspannung in paradiesischer Umgebung – fernab von Hektik und Alltag.
8. Tag La Romana
Am Morgen kehrt das Schiff kurzzeitig nach La Romana zurück. Der Aufenthalt bietet Gelegenheit für einen ruhigen Start in die zweite Etappe der Reise, bevor es am Abend weiter Richtung östliche Karibik geht.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Road Town
Tortola begeistert mit grünen Hügeln, kleinen Buchten und karibischem Inselcharakter. Die Hauptstadt Road Town dient als Ausgangspunkt für Erkundungen in die traumhafte Inselwelt der Virgin Islands
11. Tag St. Maarten
St. Maarten verbindet französisches und niederländisches Lebensgefühl. Einkaufsmöglichkeiten, Strände und entspannte Atmosphäre machen diesen Hafen ebenso abwechslungsreich wie genussvoll.
12. Tag Tag auf See
13. Tag Samaná
Die Halbinsel Samaná zeigt die Dominikanische Republik von ihrer naturbelassenen Seite. Dichte Vegetation, Buchten und ursprüngliche Landschaften prägen diesen besonders stimmungsvollen Aufenthalt.
14. Tag Santo Domingo
Santo Domingo verbindet Geschichte und karibisches Leben. Die koloniale Altstadt, UNESCO‑Welterbe, gibt Einblicke in die bewegte Vergangenheit der Insel und bildet einen kulturellen Höhepunkt der Reise.
15. Tag La Romana
Am Morgen erreichen Sie wieder La Romana. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Karibikreise mit vielen Facetten, entspannten Seetagen und eindrucksvollen Inseln geht zu Ende.
Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis La Romana
- Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
- Vollpension an Bord
- Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
- Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
- Trinkgelder / Kabinenservice
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Flugpaket Economy Class ab/bis Zürich
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Weitere Internetnutzung
- Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
- Diese und andere Karibikreisenn zwischen November 2026 bis März 2027 können via Knecht Reisen gebucht werden.
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 3831.– / pro Person