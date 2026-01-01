1 . Tag La Romana In La Romana beginnt Ihre Karibikreise. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, an Bord anzukommen und die entspannte Wohlfühlatmosphäre von Mein Schiff zu geniessen. Am Abend nimmt das Schiff Kurs auf die farbenfrohe Inselwelt der Karibik.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Kralendijk Bonaire empfängt Sie mit ruhiger Atmosphäre und ursprünglicher Natur. Die Insel ist bekannt für ihre farbenfrohe Unterwasserwelt, klare Strände und entspannte Lebensart – perfekt für einen genussvollen Start in die Inselwelt der südlichen Karibik.

4 . Tag Willemstad Curaçao verbindet holländisches Erbe mit karibischem Charme. Die farbenfrohe Hafenfront von Willemstad, kleine Buchten und kristallklares Wasser sorgen für ein abwechslungsreiches Erlebnis.

5 . Tag Oranjestad Aruba präsentiert sich sonnig, offen und vielseitig. Weisse Sandstrände, türkisfarbenes Meer und eine lebendige Hafenstadt prägen den Aufenthalt. Ob Badepause oder kleiner Stadtbummel – die Insel versprüht karibische Leichtigkeit.

6 . Tag Tag auf See

7 . Tag Isla Catalina Heute ankern Sie vor Isla Catalina, einer kleinen tropischen Insel mit weissen Stränden und kristallklarem Wasser. Ein Tag für pure Entspannung in paradiesischer Umgebung – fernab von Hektik und Alltag.

8 . Tag La Romana Am Morgen kehrt das Schiff kurzzeitig nach La Romana zurück. Der Aufenthalt bietet Gelegenheit für einen ruhigen Start in die zweite Etappe der Reise, bevor es am Abend weiter Richtung östliche Karibik geht.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Road Town Tortola begeistert mit grünen Hügeln, kleinen Buchten und karibischem Inselcharakter. Die Hauptstadt Road Town dient als Ausgangspunkt für Erkundungen in die traumhafte Inselwelt der Virgin Islands

11 . Tag St. Maarten St. Maarten verbindet französisches und niederländisches Lebensgefühl. Einkaufsmöglichkeiten, Strände und entspannte Atmosphäre machen diesen Hafen ebenso abwechslungsreich wie genussvoll.

12 . Tag Tag auf See

13 . Tag Samaná Die Halbinsel Samaná zeigt die Dominikanische Republik von ihrer naturbelassenen Seite. Dichte Vegetation, Buchten und ursprüngliche Landschaften prägen diesen besonders stimmungsvollen Aufenthalt.

14 . Tag Santo Domingo Santo Domingo verbindet Geschichte und karibisches Leben. Die koloniale Altstadt, UNESCO‑Welterbe, gibt Einblicke in die bewegte Vergangenheit der Insel und bildet einen kulturellen Höhepunkt der Reise.

15 . Tag La Romana Am Morgen erreichen Sie wieder La Romana. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Karibikreise mit vielen Facetten, entspannten Seetagen und eindrucksvollen Inseln geht zu Ende.