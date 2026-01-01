Nordland ab Hamburg

1 . Tag Hamburg In Hamburg beginnt Ihre Reise nach Norwegen. Während Sie am Nachmittag an Bord gehen, liegt geschäftiges Hafenflair in der Luft. Nach dem Auslaufen gleitet das Schiff die Elbe hinab Richtung Nordsee – ein entspannter Start, bei dem das Ankommen an Bord und die Vorfreude auf die kommenden Tage im Mittelpunkt stehen.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Stavanger Am Morgen erreichen Sie Stavanger. Die norwegische Küstenstadt verbindet historische Holzhäuser mit moderner Architektur. Im Winter zeigt sich die Region besonders klar und ruhig – ideal für Spaziergänge durch die Altstadt oder Ausflüge in die umliegende Natur.

4 . Tag Bergen Bergen empfängt Sie mit seinem maritimen Charakter und der berühmten Hansegeschichte. Die farbenfrohen Holzhäuser von Bryggen, eingebettet zwischen Fjorden und Bergen, verleihen der Stadt auch im Winter einen besonderen Reiz.

5 . Tag Flåm In den frühen Morgenstunden läuft das Schiff in den Aurlandsfjord ein. Die winterliche Fjordlandschaft rund um Flåm gilt als einer der landschaftlichen Höhepunkte der Reise. Steile Felswände, schneebedeckte Berge und stille Natur schaffen eine eindrucksvolle Kulisse.

6 . Tag Haugesund Haugesund liegt an der norwegischen Westküste und ist eng mit der Geschichte der Wikinger verbunden. Die Region bietet im Winter klare Lichtverhältnisse, offene Landschaften und eine entspannte Atmosphäre für individuelle Entdeckungen.

7 . Tag Tag auf See

8 . Tag Hamburg Am Morgen erreicht das Schiff wieder Hamburg. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung – im Gepäck Erinnerungen an Fjorde, Städte und die abwechslungsreiche Landschaft Norwegens.