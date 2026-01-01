Märchen aus 1001 Nacht ab Doha
Märchen aus 1001 Nacht ab Doha
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Doha
Highlights:
- „Mein Schiff Flow“ - zweites Schiff der neuen, innovativen
- InTUItion Klasse
- Infinity Pool mit traumhaftem Meerblick
- Neue Restaurant- und Entspannungskonzepte
- Frühbucher-Ermässigung bis Ende Mai
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Doha, Einschiffung
In Doha gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die moderne Skyline Ihnen einen beeindruckenden Empfang bereitet. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und den Abend entspannt an Deck genießen.
2. Tag Sir Bani Yas Island
Auf Sir Bani Yas Island erwartet Sie eine einzigartige Mischung aus Natur, Ruhe und einer Vielzahl frei lebender Tiere. Sie können einen entspannten Tag am Strand verbringen oder an Aktivitäten teilnehmen, die Ihnen die besondere Landschaft der Insel näherbringen.
3. Tag Abu Dhabi
Abu Dhabi präsentiert sich Ihnen als elegante Mischung aus traditioneller Kultur und zukunftsorientierter Architektur. Bei einem Ausflug entdecken Sie beeindruckende Sehenswürdigkeiten und genießen das stilvolle Ambiente der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.
4-6. Tag Dubai
Dubai begeistert Sie mit einer Fülle an Höhepunkten – von spektakulären Wolkenkratzern bis zu lebhaften Märkten, die die kulturelle Vielfalt der Stadt widerspiegeln. Während Ihrer drei Tage vor Ort können Sie zahlreiche Eindrücke sammeln, ganz nach Ihrem persönlichen Reisetempo. Abends erleben Sie die glitzernde Skyline, bevor Sie an Bord zurückkehren.
7-8. Tag Doha
Zurück in Doha haben Sie Gelegenheit, weitere kulturelle Höhepunkte wie Museen, Galerien und traditionelle Souks zu entdecken. Sie geniessen die letzten Stunden Ihrer Reise an Bord oder in der Stadt, bevor am Abreisetag die geordnete Ausschiffung erfolgt. So endet Ihre Reise in einer harmonischen Mischung aus Entspannung, Kultur und moderner Atmosphäre.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Doha
- Anspruchsvolle & vielfältige Gastronomie rund um die Uhr
- Grosse Auswahl hochwertiger Getränke
- Erstklassiger Service an Bord – und am Platz
- Grosszügige Wellness- & Fitnessbereiche
- Abwechslungsreiches Entertainment mit Niveau
- Flugpaket ab/bis Zürich
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Internetnutzung
- Reiseversicherung
- Kreuzfahrtenveranstalter: TUI Cruises GmbH, Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1716.– / pro Person