Märchen aus 1001 Nacht ab Doha

1 . Tag Doha, Einschiffung In Doha gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die moderne Skyline Ihnen einen beeindruckenden Empfang bereitet. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und den Abend entspannt an Deck genießen.

2 . Tag Sir Bani Yas Island Auf Sir Bani Yas Island erwartet Sie eine einzigartige Mischung aus Natur, Ruhe und einer Vielzahl frei lebender Tiere. Sie können einen entspannten Tag am Strand verbringen oder an Aktivitäten teilnehmen, die Ihnen die besondere Landschaft der Insel näherbringen.

3 . Tag Abu Dhabi Abu Dhabi präsentiert sich Ihnen als elegante Mischung aus traditioneller Kultur und zukunftsorientierter Architektur. Bei einem Ausflug entdecken Sie beeindruckende Sehenswürdigkeiten und genießen das stilvolle Ambiente der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

4-6 . Tag Dubai Dubai begeistert Sie mit einer Fülle an Höhepunkten – von spektakulären Wolkenkratzern bis zu lebhaften Märkten, die die kulturelle Vielfalt der Stadt widerspiegeln. Während Ihrer drei Tage vor Ort können Sie zahlreiche Eindrücke sammeln, ganz nach Ihrem persönlichen Reisetempo. Abends erleben Sie die glitzernde Skyline, bevor Sie an Bord zurückkehren.

7-8 . Tag Doha Zurück in Doha haben Sie Gelegenheit, weitere kulturelle Höhepunkte wie Museen, Galerien und traditionelle Souks zu entdecken. Sie geniessen die letzten Stunden Ihrer Reise an Bord oder in der Stadt, bevor am Abreisetag die geordnete Ausschiffung erfolgt. So endet Ihre Reise in einer harmonischen Mischung aus Entspannung, Kultur und moderner Atmosphäre.