ab CHF 2440 .– / pro Person

ab/bis Mallorca

- Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Flow - zweites Schiff der neuen InTUItion Klasse

- Infinity Pool mit Meerblick und neuen Rückzugszonen

- Innovative Restaurant- und Entspannungskonzepte

- Frühbucher-Ermässigung von CHF 200.- p. P. bei Buchung bis 30.09.2025

Highlights: