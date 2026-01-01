Leichtigkeit neu erleben im Mittelmeer ab Mallorca
Leichtigkeit neu erleben im Mittelmeer ab Mallorca
ab CHF 2440.– / pro Person
ab/bis Mallorca
Highlights:
- Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Flow - zweites Schiff der neuen InTUItion Klasse
- Infinity Pool mit Meerblick und neuen Rückzugszonen
- Innovative Restaurant- und Entspannungskonzepte
- Frühbucher-Ermässigung von CHF 200.- p. P. bei Buchung bis 30.09.2025
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Palma de Mallorca
Sie gehen in Palma an Bord und geniessen den ersten Tag an Bord der Mein Schiff Flow. Nach dem Auslaufen geniessen Sie den Blick auf die Bucht von Palma und lassen den Abend entspannt ausklingen.
2. Tag Erholung auf See
3. Tag Ajaccio
Sie erreichen die charmante Hafenstadt Ajaccio, den Geburtsort Napoleons. Entdecken Sie die Altstadt, das malerische Umland oder entspannen Sie an einem korsischen Strand.
4. Tag Civitavecchia
Von diesem Hafen aus bietet sich ein Ausflug in die „Ewige Stadt“ Rom an – mit weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum, dem Petersdom und der Spanischen Treppe.
5. Tag Neapel
Heute erwartet Sie Neapel – quirlig, geschichtsträchtig und idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zum Vesuv, nach Pompeji oder entlang der Amalfiküste.
6. Tag Palermo
In der Hauptstadt Siziliens erleben Sie eine faszinierende Mischung aus arabischer, normannischer und barocker Architektur sowie eine lebendige Marktkultur.
7. Tag Cagliari
Die Hafenstadt Cagliari empfängt Sie mit verwinkelten Gassen, Aussichtsterrassen, Stadtstränden und sardischer Gastfreundschaft.
8. Tag Erholung auf See
9. Tag Barcelona
Sie verbringen den Tag in einer der aufregendsten Metropolen Europas. Die Werke von Antoni Gaudí, das lebendige Viertel El Born oder die Strandpromenade warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
10. Tag Palma de Mallorca
Nach dem Frühstück endet Ihre Reise wieder im Hafen von Palma. Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie Ihre Heimreise an.
Kreuzfahrt 10 Tage ab/bis Mallorca
- Anspruchsvolle & vielfältige Gastronomie rund um die Uhr
- Grosse Auswahl hochwertiger Getränke
- Erstklassiger Service an Bord – auch am Platz
- Grosszügige Wellness- & Fitnessbereiche
- Abwechslungsreiches Entertainment mit Niveau
- Kabinenservice 2x täglich inklusive
- Suiten bei Mein Schiff® – das besondere Extra
- Excellence-Service durch Concierge
- Zugang zur exklusiven X-Lounge & zum X-Sonnendeck
- Separater Check-in & Early Check-in im Hafen-Terminal
- Kostenlose Minibar & tägliche Zeitung
- Inklusiver Internetzugang während der gesamten Reise
- Diese Kreuzfahrt kann für die Reisedauer von 10, 11 oder 12 Tagen gebucht werden.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 2440.– / pro Person