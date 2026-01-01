1 . Tag Kosmopolitisches Kopenhagen Ihr Abenteuer beginnt mit einer Übernachtung in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Geniessen Sie diese stilvolle und kompakte Stadt mit ihren architektonischen Perlen, Cafés und Parks. Das farbenfrohe Grachtenviertel Nyhavn ist ein grossartiger Ort, um Leute zu beobachten und dänisches Gebäck zu geniessen. Kein Besuch Kopenhagens wäre vollständig ohne einen Besuch der Kleinen Meerjungfrau – mit dem Fahrrad oder zu Fuss an der Uferpromenade entlang ist sie leicht zu erreichen.

2 . Tag Einschiffungstag in Nuuk Ihr Tag beginnt heute sehr früh, denn Sie verlassen Kopenhagen und fliegen nach Nuuk. Nuuk ist Grönlands farbenfrohe und kompakte Hauptstadt. Die weniger als 20.000 Einwohner zählende Stadt besticht durch ihre Mischung aus alten und modernen Gebäuden. Wenn Sie Historisches lieben, können Sie in der am Ufer gelegenen Altstadt die Kathedrale von Nuuk erkunden und sich die auf einem Hügel errichtete Statue von Hans Egede ansehen. Geniessen Sie von dort aus auch den Blick auf die wunderschöne Skulptur der «Mutter des Meeres», die eine Szene, der wohl berühmtesten grönländischen Sage darstellt und vom einträchtigen Nebeneinander zweier Kulturen zeugt. Ihr Expeditionsschiff wartet bereits im Hafen auf Sie. Bevor Sie Ihr erstes Abendessen an Bord geniessen, werden Sie auf dem Schiff willkommen geheissen, können Ihre kostenlose wind- und regenabweisende Jacke abholen und sich in Ihrer Kabine einrichten.

3 . Tag Ein Tag auf See Während Ihrer Fahrt in Richtung Südgrönland haben Sie ausreichend Zeit, um sich mit den AECO-Richtlinien und -Empfehlungen in Bezug auf Aktivitäten und Anlandungen in der empfindlichen Arktis vertraut zu machen. Sie können auch die hochmodernen Einrichtungen des Schiffes geniessen und ersten Vorträgen zu Themen wie Ornithologie, Geologie und Kultur lauschen. Grönland ist für seine zerklüftete Küste mit vielen Fjorden bekannt. Je nach Wetterlage können Sie am Nachmittag einen Ausflug in einen unserer Lieblingsfjorde unternehmen, den «Kuannersooq Fjord», wie er auf Grönländisch heisst. Der dänische Name ist «Kvanerfjord».

4-5 . Tag Kujalleq und Wikingersiedlung Südgrönland bietet neugierigen Reisenden eine faszinierende Mischung aus nordischer Geschichte, Inuit-Kultur und atemberaubenden Landschaften. Hier können Sie die Überreste der Siedler aus der Wikingerzeit erkunden, farbenfrohe Kleinstädte entdecken und unterwegs beeindruckende Fjorde, Berge, Gletscher und Eisberge bestaunen. Die Kombination aus authentischen kulturellen Erlebnissen und aufregenden Aktivitäten inmitten fantastischer Naturlandschaften wird Sie begeistern. Zu den möglichen Reisezielen und Anlandestellen in den nächsten zwei Tagen gehören: Kujataa UNESCO-Welterbestätte, Qassiarsuk, Brattahlíð (Qassiarsuk), Hvalsey, Qaqortoq.

6-7 . Tag Entspannen Sie sich auf See Geniessen Sie nach ein paar Tagen der Erkundung einen Tag auf See und bereiten sich auf die nächsten Abenteuer vor, während wir auf der Route der Wikinger über die Baffin Bay bis hin zur zerklüfteten Küste von Labrador weiter nach Westen fahren. Im September bietet sich in diesen Breitengraden vielleicht auch die Gelegenheit, die Nordlichter zu sehen. Sollten sie mitten in der Nacht auftauchen, werden wir Sie sanft aus Ihren Träumen wecken!

8-10 . Tag Nordlabrador Willkommen in Kanada! Nachdem die Zollformalitäten erledigt sind, stossen einige Park Ranger zu uns, die uns in den kommenden Tagen bei der Erkundung des Torngat-Mountains-Nationalparks begleiten werden. Der Nationalpark, dessen Name auf Inuktitut «Ort der Geister» bedeutet, erstreckt sich über rund 9.650 Meilen – vom Saglek Fjord bis zur Spitze Labradors und von der Atlantikküste bis zur Grenze von Québec. Diese mit kleinen Gletschern gespickte Wildnis ist der ideale Lebensraum für Eisbären und Karibus. Auch die facettenreichen Jagd- und Fischereitraditionen der Inuit werden in dieser Region weitergelebt. Hier einige der Reiseziele, die Sie bei der Erkundung dieser fantastischen Region erwarten: Saglek-Bucht, Nachvak-Fjord, Ramah.

11-15 . Tag Die Küste von Labrador In den nächsten fünf Tagen werden Sie auf Ihrer Seereise nach Süden die faszinierende Geschichte der Küste Labradors und ihr reiches kulturelles Erbe erkunden. In dieser Gegend befinden sich einige der wichtigsten mährischen Siedlungen Labradors und ein einst geschäftiges Fischerdorf, das heute eine National Historic Site ist. Während wir durch atemberaubende Wasserwege fahren, versorgen wir Sie mit spannenden Fakten über die Geschichte des Walfangs. In den nächsten fünf Tagen erwartet Sie voraussichtlich folgendes: Hebron, Mugford Tickle, Hopedale, Battle Harbour, Red Bay.

16-17 . Tag Charmantes Neufundland Ihre Seereise führt Sie weiter zur Insel Neufundland. Mit einer Küstenlinie aus hoch aufragenden Bergen, friedlichen Buchten und üppigen Wäldern sowie einem farbenfrohen und vielfältigen Erbe wird Sie Neufundland mit Sicherheit verzaubern. Auf Ihrer Erkundungstour können Sie in die Vergangenheit der Insel eintauchen und Näheres über die ersten Missionare und frühen Entdeckern sowie die Siedler aus der Wikingerzeit erfahren. In den nächsten beiden Tagen werden wir voraussichtlich folgende Orte besuchen: St. Anthony, UNESCO-Welterbestätte «L’Anse aux Meadows» & Norstead, Bonavista.

18 . Tag Lebendiges St. John’s Es ist an der Zeit, sich vom Expeditionsschiff zu verabschieden und die Reise in St. John's, der Hauptstadt von Neufundland, ausklingen zu lassen. Als eine der ältesten Städte Nordamerikas ist St. John's einfach nur charmant. Bunte Häuser sind in die steilen und zerklüfteten Hügel entlang der Küste eingebettet, und der Signal Hill mit dem stolzen Cabot Tower wacht von oben über die Stadt. Wenn Sie vor Ihrer Weiterreise noch Zeit haben, lohnt es sich auf jeden Fall, diese Stadt eingehender zu erkunden. Egal wohin sie Ihre Schritte als Nächstes führen, Sie werden eine Vielzahl fantastischer Erlebnisse mit nach Hause nehmen, an die Sie zweifellos noch lange zurückdenken und die Ihre Sicht auf die Welt verändern werden.