Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern ab Basel
Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern ab Basel
ab CHF 1890.– / pro Person
ab Basel bis Amsterdam
Highlights:
- Charmantes Elsass
- Deutsche Romantik
- Geschichtsträchtiges Köln
- Lebendiges Amsterdam
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Basel, Schweiz
Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Basel. Anschliessend Einschiffung. Abfahrt um 17.00 Uhr.
2. Tag Strasbourg, Frankreich
Bonjour! Heute liegt die Amadeus Queen im charmanten Strasbourg. Spazieren Sie in der wunderschönen Altstadt oder besuchen Sie das Elsass mit ihren Weinanbauregionen.
3. Tag Speyer – Mannheim, Deutschland
Am Morgen fügen Sie Ihrer Städtesammlung einen weiteren Schatz hinzu: Speyer. Am Nachmittag können Sie auf unserer Sightseeing-Tour Ihr Herz in Heidelberg verlieren. Hier erleben Sie deutsche Romantik pur — Schlossmagie inklusive.
4. Tag Rüdesheim – Koblenz, Deutschland
Sie haben sich in die Stadt vor Ihrem Fenster verliebt? Kein Wunder, wir sind in Rüdesheim. Später wird es romantisch: Wir passieren den schönsten Abschnitt der Kreuzfahrt, das Obere Mittelrheintal. Wie in einem Traum ziehen 40 Burgen und der sagenumwobene Loreleyfelsen an Ihnen vorbei. Spätnachmittags erreichen wir Koblenz.
5. Tag Cochem, Deutschland
Heute machen wir einen Abstecher auf den grössten Nebenfluss des Rheins, die Mosel. Hier, wo sie sich wie ein blaues Geschenkband durch die Weinberglandschaft windet, steuern wir Cochem an.
6. Tag Köln, Deutschland
Nachts von Köln träumen, am Morgen ankommen. Die Stadt ist wie ein Geschichtsbuch, das Ihnen auf unzähligen Seiten 2000 Jahre Historie bietet.
7. Tag Amsterdam, Niederlande
Willkommen in einer Stadt, die fast 1300 Brücken zwischen Geschichte und Zukunft schlägt: Amsterdam. Unternehmen Sie eine Grachtenfahrt oder besuchen Sie das Ĳsselmeer. Am Abend zelebrieren wir die Reise bei einem Kapitäns-Dinner.
8. Tag Amsterdam, Niederlande
Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Queen, bevor es mit dem Car zurück in die Schweiz geht. Lassen Sie sich auf der Rückreise die Eindrücke Revue passieren.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Basel bis Amsterdam
- Flussfahrt in der gebuchten Kategorie
- Gourmet-Vollpension
- Kaffee und Tee nach dem Mittag- und Abendessen an Bord
- Bordprogramm
- Alle Hafentaxen, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- WLAN-Nutzung ohne Gebühr (an Bord)
- An- und Abreise mit dem Car ab Ihrem gewünschten Einstiegsort (Zürich, Windisch, Basel)
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Getränke
- Diese Reise ist auch als Wanderreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
- Diese Reise ist auch als Veloreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1890.– / pro Person