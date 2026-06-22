Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern ab Basel

1 . Tag Basel, Schweiz Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Basel. Anschliessend Einschiffung. Abfahrt um 17.00 Uhr.

2 . Tag Strasbourg, Frankreich Bonjour! Heute liegt die Amadeus Queen im charmanten Strasbourg. Spazieren Sie in der wunderschönen Altstadt oder besuchen Sie das Elsass mit ihren Weinanbauregionen.

3 . Tag Speyer – Mannheim, Deutschland Am Morgen fügen Sie Ihrer Städtesammlung einen weiteren Schatz hinzu: Speyer. Am Nachmittag können Sie auf unserer Sightseeing-Tour Ihr Herz in Heidelberg verlieren. Hier erleben Sie deutsche Romantik pur — Schlossmagie inklusive.

4 . Tag Rüdesheim – Koblenz, Deutschland Sie haben sich in die Stadt vor Ihrem Fenster verliebt? Kein Wunder, wir sind in Rüdesheim. Später wird es romantisch: Wir passieren den schönsten Abschnitt der Kreuzfahrt, das Obere Mittelrheintal. Wie in einem Traum ziehen 40 Burgen und der sagenumwobene Loreleyfelsen an Ihnen vorbei. Spätnachmittags erreichen wir Koblenz.

5 . Tag Cochem, Deutschland Heute machen wir einen Abstecher auf den grössten Nebenfluss des Rheins, die Mosel. Hier, wo sie sich wie ein blaues Geschenkband durch die Weinberglandschaft windet, steuern wir Cochem an.

6 . Tag Köln, Deutschland Nachts von Köln träumen, am Morgen ankommen. Die Stadt ist wie ein Geschichtsbuch, das Ihnen auf unzähligen Seiten 2000 Jahre Historie bietet.

7 . Tag Amsterdam, Niederlande Willkommen in einer Stadt, die fast 1300 Brücken zwischen Geschichte und Zukunft schlägt: Amsterdam. Unternehmen Sie eine Grachtenfahrt oder besuchen Sie das Ĳsselmeer. Am Abend zelebrieren wir die Reise bei einem Kapitäns-Dinner.

8 . Tag Amsterdam, Niederlande Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Queen, bevor es mit dem Car zurück in die Schweiz geht. Lassen Sie sich auf der Rückreise die Eindrücke Revue passieren.