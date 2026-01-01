Vdara Hotel & Spa
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Im City Center Komplex gelegen, befindet sich das The Vdara Hotel & Spa zwischen dem Bellagio und dem Aria Resort.
Angebot
Das The Vdara Hotel & Spa verfügt ausschliesslich über Suiten und bietet ein breitgefächertes Angebot an Restaurants und Bars, hat aber jedoch kein eigenes Casino. Ebenfalls zu den Highlights zählt der Swimmingpool mit Poolbar und Lounge, welcher sich auf dem Dach des Hotels befindet.
Zimmer
1495 grosszügig und top modern eingerichtete Suiten, die alle über TV, Minibar und etliche andere Annehmlichkeiten verfügen. Ein Markenzeichen des Hotels sind die grossen Fenster und die Sitzecke, mit denen alle Suiten ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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