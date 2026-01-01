Beschreibung

Lage Im City Center Komplex gelegen, befindet sich das The Vdara Hotel & Spa zwischen dem Bellagio und dem Aria Resort.

Angebot Das The Vdara Hotel & Spa verfügt ausschliesslich über Suiten und bietet ein breitgefächertes Angebot an Restaurants und Bars, hat aber jedoch kein eigenes Casino. Ebenfalls zu den Highlights zählt der Swimmingpool mit Poolbar und Lounge, welcher sich auf dem Dach des Hotels befindet.