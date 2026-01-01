The Linq Hotel & Casino
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das LINQ Hotel & Casino liegt zentral am Strip, neben der «The Linq Promenade» und dem Riesenrad sowie zwischen dem Flamingo und Harrah’s Hotel, ca. 5,5 km vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 4 Restaurants, 4 Bars/Lounges, beheizbaren Aussenpool (saisonal geöffnet), Jacuzzi, Poolbar, Schönheitssalon, Spa, Fitnesscenter, Casino, Souvenirgeschäft, Wasch- und Reinigungsservice. Verschiedenste Attraktionen und Unterhaltungsoptionen stehen ebenfalls im Angebot. Cabanas am Pool gegen Gebühr.
Zimmer
Die 2236 modernen Zimmer sind zweckmässig ausgestattet und verfügen über WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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