Der 50-stöckige Tower mit 3066 Zimmern bietet einen 18 Meter hohen Glasdom in der Lobby, eine riesige Poolanlage mit 4 Pools, 4 Jacuzzis, privaten Cabanas, Gärten, Skulpturen, Brunnenanlagen und Casino. Die Einkaufspassage «The Shoppes» befindet sich im Hotel und lädt mit mehr als 50 internationalen Boutiquen zu einem Besuch ein. Das The Palazzo Resort Hotel & Casino beeindruckt mit 16 Restaurants und Bars, die Gerichte aus aller Welt servieren.

Sie können zwischen gehobener Küche und einem Essen in ungezwungener Atmosphäre wählen. Das Fitnessstudio Canyon Ranch Spa Club nutzen Sie kostenlos. Der Club bietet zudem Wellnessangebote, Fitnesskurse und eine 12m hohe Kletterwand.