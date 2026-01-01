The Palazzo Resort Hotel & Casino
Las Vegas
Beschreibung
Einleitung
Das «Palazzo Resort Hotel & Casino» ist nicht nur eine Erweiterung des «Venetian Resort & Casino», es ist eine luxuriöse und stilvolle Welt für sich! Tauchen Sie ein und geniessen Sie dieses Erstklasshotel, welches direkt am Strip liegt!
Lage
Dieses Luxushotel befindet sich direkt am Las Vegas Strip und ist mit dem The Venetian Resort & Casino verbunden. Alle Annehmlichkeiten des Schwesterhotels können mitbenutzt werden. Bis zum Flughafen sind es ca. 7 km.
Shuttle Bus zum Flughafen buchbar (auf Anfrage) täglich 6 Uhr – 18 Uhr, ca. $6 pro Person.
Shuttle Bus zum Flughafen buchbar (auf Anfrage) täglich 6 Uhr – 18 Uhr, ca. $6 pro Person.
Angebot
Der 50-stöckige Tower mit 3066 Zimmern bietet einen 18 Meter hohen Glasdom in der Lobby, eine riesige Poolanlage mit 4 Pools, 4 Jacuzzis, privaten Cabanas, Gärten, Skulpturen, Brunnenanlagen und Casino. Die Einkaufspassage «The Shoppes» befindet sich im Hotel und lädt mit mehr als 50 internationalen Boutiquen zu einem Besuch ein. Das The Palazzo Resort Hotel & Casino beeindruckt mit 16 Restaurants und Bars, die Gerichte aus aller Welt servieren.
Sie können zwischen gehobener Küche und einem Essen in ungezwungener Atmosphäre wählen. Das Fitnessstudio Canyon Ranch Spa Club nutzen Sie kostenlos. Der Club bietet zudem Wellnessangebote, Fitnesskurse und eine 12m hohe Kletterwand.
Zimmer
Die Palazzo Luxury Suiten sind ca. 67m2 gross, mit einem King Bett ausgestattet und bieten TV im Wohn- u. Schlafzimmer sowie einen LCD TV im Bad. DVD Player, Minibar, WLAN, grosses Marmorbad, separate Dusche und übergrosse Badehandtücher. Die Palazzo Bella Suiten sind wie die Luxury Suiten ausgestattet, verfügen aber über 2 Queen Betten.
Preis auf Anfrage
Loading map...