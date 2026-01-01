Beschreibung

Lage Der 67-stöckige Turm des Fontainebleau liegt am nördlichen Ende des Las Vegas Strips, in der Nähe des Convention Centers und der Monorail.

Angebot Das Luxushotel eröffnet im Dezember 2023. 29 Restaurants und Bars bieten gastronomische Highlights. Eine Poollandschaft sowie ein Spa versprechen Entspannung auf höchstem Niveau. Zu den weiteren Einrichtungen gehören hochwertige Boutiquen, Fitnesscenter, Casino, Theater und Nachtclub.