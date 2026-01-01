Resorts World Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Resorts World Las Vegas besteht aus 3 Hotels und liegt am nördlichen Ende des Las Vegas Strip.
Angebot
Die Anlage bietet über 50 Restaurants, eine riesige Poolanlage, Spa, Schönheitssalon, Fitnesscenter, 16 Geschäfte und Boutiquen, Casino, Nachtclub sowie ein Theater mit regelmässigen Konzerten.
Zimmer
Das Conrads bietet 1496 trendige Zimmer und Suiten, das Hilton verfügt über 1774 eher klassisch gehaltene Zimmer und das Crockfords umfasst 236 luxuriöse Einheiten mit hellem Dékor. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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