Beschreibung

Lage Das Resorts World Las Vegas besteht aus 3 Hotels und liegt am nördlichen Ende des Las Vegas Strip.

Angebot Die Anlage bietet über 50 Restaurants, eine riesige Poolanlage, Spa, Schönheitssalon, Fitnesscenter, 16 Geschäfte und Boutiquen, Casino, Nachtclub sowie ein Theater mit regelmässigen Konzerten.