Beschreibung

Lage Das 50-stöckige Cosmopolitan mit seinen zwei markanten Türmen liegt zentral am Las Vegas Strip und ist Teil des City Center Komplexes. Der Flughafen befindet sich etwa 5 km entfernt.

Angebot Kunstvolle Einrichtungen und Kunstinstallationen prägen den Stil des Hauses. Etwa 30 Restaurants und Cafés sowie 7 Bars verschiedenster Stilrichtungen erfüllen die unterschiedlichsten Wünsche an Kulinarik und Ambiente. Sicherlich finden auch Sie Ihren Favoriten. Für Entspannung sorgen 3 luxuriöse Poolbereiche (saisonal), die garantiert Ferienstimmung aufkommen lassen. Im Sahara Spa & Hammam können Sie sich so richtig verwöhnen lassen. Des Weiteren bietet das Resort 2 Fitnessbereiche, Tennisplätze, Jacuzzi, Yoga, Schönheitssalon sowie eine Auswahl hochwertiger Geschäfte und Boutiquen. Casino, Nachtclub und verschiedenste Unterhaltungsangebote runden das Erlebnis ab.