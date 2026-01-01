The Cosmopolitan of Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das 50-stöckige Cosmopolitan mit seinen zwei markanten Türmen liegt zentral am Las Vegas Strip und ist Teil des City Center Komplexes. Der Flughafen befindet sich etwa 5 km entfernt.
Angebot
Kunstvolle Einrichtungen und Kunstinstallationen prägen den Stil des Hauses. Etwa 30 Restaurants und Cafés sowie 7 Bars verschiedenster Stilrichtungen erfüllen die unterschiedlichsten Wünsche an Kulinarik und Ambiente. Sicherlich finden auch Sie Ihren Favoriten. Für Entspannung sorgen 3 luxuriöse Poolbereiche (saisonal), die garantiert Ferienstimmung aufkommen lassen. Im Sahara Spa & Hammam können Sie sich so richtig verwöhnen lassen. Des Weiteren bietet das Resort 2 Fitnessbereiche, Tennisplätze, Jacuzzi, Yoga, Schönheitssalon sowie eine Auswahl hochwertiger Geschäfte und Boutiquen. Casino, Nachtclub und verschiedenste Unterhaltungsangebote runden das Erlebnis ab.
Zimmer
Das Cosmopolitan of Las Vegas bietet Luxus mit übergrossen Wohnbereichen und ausgedehnten, privaten Balkonen. Die 2995 Zimmer und Suiten sind mit Liebe zum Detail eingerichtet und präsentieren sich im trendigen Design. Wohltuende, einladende Details verleihen dem Raum das Gefühl einer privaten Stadtwohnung, während überraschende Elemente einen einzigartigen und zeitgenössischen Eindruck vermitteln. Die Einheiten sind mit modernster Technologie versehen. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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