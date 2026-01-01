Das Hotel liegt etwas abseits vom Rummel nahe der Universität. Zum Las Vegas Strip sind es etwa 20 Gehminuten, zum Flughafen etwa 5 Autominuten.

Das Hotel ist sehr künstlerisch und mit vielen kreativen Elementen gestaltet. 10 Restaurants, Cafés und Bars sorgen für das leibliche Wohl. Ein Highlight ist der palmengesäumte Beach Club mit Sandstrand, Lounges, Musik und Spa-Services. Weitere Pools, Spa, Fitnesscenter, Geschäfte, Casino und Unterhaltungsangebote lassen keine Langeweile aufkommen.