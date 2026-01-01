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Virgin Hotels Las Vegas

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Las Vegas

Hotel in frechem Design und mit tollem Beach Club für Gäste, die die Las Vegas Atmosphäre erleben möchten.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt etwas abseits vom Rummel nahe der Universität. Zum Las Vegas Strip sind es etwa 20 Gehminuten, zum Flughafen etwa 5 Autominuten.
Angebot
Das Hotel ist sehr künstlerisch und mit vielen kreativen Elementen gestaltet. 10 Restaurants, Cafés und Bars sorgen für das leibliche Wohl. Ein Highlight ist der palmengesäumte Beach Club mit Sandstrand, Lounges, Musik und Spa-Services. Weitere Pools, Spa, Fitnesscenter, Geschäfte, Casino und Unterhaltungsangebote lassen keine Langeweile aufkommen.
Zimmer
Die 1502 Zimmer frischen und kreativ gestalteten Zimmer sind mit Minibar und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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