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Flamingo Las Vegas

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Las Vegas

ehr zentrale Lage, von welcher aus fast alle Attraktionen bequem zu Fuss erkundet werden können. Die Zimmer wurden vor kurzem renoviert und sind mit neuen Betten sowie Parkettböden ausgestattet. Die Poolanlage zählt zu den besten in ganz Las Vegas.

Beschreibung

Lage
Das Flamingo Las Vegas befindet sich direkt am berühmten Strip in Las Vegas. Die Landschaft rund um das Hotel ist im karibischen Stil angelegt.
Angebot
Diverse Restaurants, mehrere grosse und kleine Pools in einem riesigen tropischen Garten, Flamingo-Gehege inmitten der Anlage, 4 beleuchtete Tennisplätze, Fitnesscenter und eine romantische Hochzeitskapelle.
Zimmer
3460 geräumige und schön eingerichtete Zimmer verteilt auf 28 Etagen mit allen Annehmlichkeiten.
Preis auf Anfrage

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