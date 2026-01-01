Paris Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das eindrückliche Themenhotel mit dem Eiffelturm-Blickfang befindet sich direkt am berühmten Las Vegas Strip, gegenüber vom Bellagio. Der Flughafen liegt etwa 5 km entfernt.
Angebot
Wie der Name schon sagt, fühlt man sich nach dem Eintreten ins Hotel direkt nach Paris versetzt. 14 Restaurants, Cafés und Lounges sorgen für das leibliche Wohl. Zur Ausstattung gehören zudem ein grosser Aussenpol zu Füssen des Eiffelturms, Poolbar, Fitnesscenter, Spa-Bereich, Geschäfte sowie ein Nachtclub, Cabaret und Casino.
Zimmer
Die 2916 stilvollen Zimmer verfügen über Mini- Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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