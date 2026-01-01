Das Hotel trumpft mit einer Auswahl von über 37 Restaurants auf. In diesem kulinarischen Angebot finden sich auch 16 elegante «fine dining» Restaurants. Des Weiteren bietet das Resort einen Nachtclub sowie mehrere Bars und Lounges. Neben einer grossen Poollandschaft mit 4 Aussenpools laden auch ein Fitnesscenter sowie ein Spa- und Wellnessbereich zur Entspannung ein. In den hoteleigenen Theatern sind allerlei hochkarätige Shows zu sehen.

Das Venetian beherbergt zudem das bekannte Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett sowie eine Eis-Bar. Shopping-Enthusiasten kommen im zum Hotel gehörenden Einkaufszentrum auf ihre Kosten. Unweit vom Hotel befindet sich ein Camper-Parkplatz, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Motorhome in der Nähe des Las Vegas Strip zu parkieren.